María Patiño asesta este ‘guantazo’ a Paz Padilla tras atizar contra ‘Sálvame’: «Detesto su…»

Las duras palabras de Paz Padilla sobre sus excompañeros de ‘Sálvame’ no han dejado indiferente a nadie. La antigua presentadora del programa de Telecinco ha cargado recientemente contra el formato y sus colaboradores. Unas acusaciones que María Patiño no ha podido pasar por alto, ya que ha respondido de forma contundente a su antigua compañera. La periodista tomó sus redes sociales para lanzar un mensaje contra el relato de la gaditana.

La aparición de Paz Padilla en el podcast ‘Lo que tú digas’ sigue dando aún de qué hablar. La comunicadora acudió al espacio para hablar sobre su abrupto final en ‘Sálvame’ y lo que se cuece detrás de las cámaras. «A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento», aseguró la gaditana en el podcast.

La antigua conductora de las tardes de ‘Sálvame’ no se quedó ahí, y aseguró que «el tiempo ha puesto las cosas en su sitio», y aunque no guarda relación con ninguno de sus antiguos compañeros, les deseó que «les vaya bien y que busquen su camino». Lo cierto es que una de sus antiguas compañeras se ha sentido muy ofendida por sus palabras y no ha dudado en cargar contra ella en redes sociales.

La respuesta de María Patiño

María Patiño no hizo oídos sordos de los duros comentarios de su antigua compañera, y respondió a la humorista a través de su cuenta de Instagram. La periodista aseguró que, al contrario que su excompañera, siente amor incondicional y lealtad por su profesión. La presentadora de ‘Socialité’ subió una historia con un contundente mensaje.

«Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado», sentenció Patiño a sus más de 530 mil seguidores en la red social. La periodista no se andó con indirectas y decidió dirigirse de forma directa a la gaditana.

Historia de Maria Patiño en Instagram

«Hablo cuando les tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa», continuó su mensaje la antigua colaboradora de ‘Sálvame’. «Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla que aún siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda estuve», afirmó la periodista de forma tajante para finalizar su mensaje.

Después de que Paz Padilla haya roto su silencio, solo queda esperar para ver si más de sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’ reaccionarán ante la dura sentencia de la humorista. Lo que queda claro es que desde su salida del programa, la relación entre esta y María Patiño, no atraviesa su mejor momento.