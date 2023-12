Lydia Lozano desmonta con rotundidad a Rocío Carrasco y lo tacha de «cuento» en TVE

Lydia lozano desmiente a Rocío Carrasco tacha de cuento el supuesto enamoramiento vitalicio.

"Pedro Carrasco estaba enamoradísimo de Raquel Mosquera, ¿pero que me están contando?. ¿Qué Rocío estaba enamorada de Pedro Carrasco?

NO NO NO NO. Queremos hacer un cuento super bonito". pic.twitter.com/qyEe3Uecco