‘GH VIP 8’ censura descaradamente la señal en directo por esta escena de Laura Bozzo y Naomi

Este domingo 3 de diciembre, durante una de las publicidades del debate de ‘GH VIP 8’, se ha vivido uno de los mayores enfrentamientos de la edición. Las protagonistas: Laura Bozzo y Naomi. Las trampas de la peruana en la puja han enfadado a todos sus compañeros, que han terminado enfrentándose a ella a gritos.

Ion Aramendi ha sido el encargado de comunicar a los concursantes las drásticas decisiones de la organización por jugar sucio. Entre ellas, la presentadora ha perdido el privilegio de ser finalista. Además, todos ellos han perdido 20.000 euros como sanción por las irregularidades en la puja y han tenido que repetir las nominaciones.

Una situación que ha generado el caos en la casa de Guadalix, especialenntre entre Laura Bozzo, Naomi y Pilar. Estas dos últimas han cargado contra la comunicadora peruana por mentir y no ser legal en la prueba, donde se jugaba un importante paso en el concurso. Inmediatamente, ella ha reaccionado y ha insistido en que no han sufrido lo mismo, una por llegar un mes después (Naomi), y la otra por ser repescada más tarde (Pilar).

El fuerte encontronazo entre Laura Bozzo y Naomi que es censurada

Sin embargo, la bronca más fuerte ha sido la protagonizada por Laura Bozzo y Naomi durante una de las publicidades del debate. La joven salió en defensa de Carmen Alcayde, por un comentario de Belén Rodríguez. Pero su compañera le interrumpía diciéndole que no era nadie para meterse donde no la llamaban.

Este encontronazo terminó con la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ dejándole las cosas claras a la presentadora: «Es la segunda vez que nombras a mi madre. Te pido por favor y amablemente que no vuelvas a nombrar a mi madre». Una advertencia que venía después de que Bozzo la atacara con unos comentarios muy feos sobre que no respetaba ni a su madre, además de llamarla «racista».

Sin apenas dejarla hablar, la peruana estalló contra su compañera: «¡Entonces no me metas en tus cosas!». Cara a cara y a muy poca distancia la una de la otra, Naomi insistía en que ella solo opina de lo que pasa dentro de la casa, no de gente del exterior: «Yo no te he metido a ti en nada. Estamos en un concurso y puedo opinar de lo que pasa aquí». En ese momento, el equipo de Zeppelin TV decidía cortar la señal del 24 horas para enfocar la sala de pruebas vacía a la que más tarde acudirían Belén Ro, Anabel Pantoja y Marta Peñate para realizar el juego del call center.