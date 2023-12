Fran Rivera hace este demoledor retrato de Isabel Pantoja en ‘De Viernes’: «Irá al infierno»

Fran Rivera sorprendía al hablar por primera vez en televisión de algunos asuntos relacionados con su vida privada. El torero se sentaba junto a Santi Acosta en ‘¡De Viernes!’ hablando con pelos y señales de la muerte de su madre, algo que no gustaba nada a Ángela Portero, así como de la relación con sus hermanos y su animadversión hacia Isabel Pantoja.

Así, después de que en numerosas ocasiones, Fran Rivera no se haya contenido al hablar de Isabel Pantoja, este viernes ha dado el paso de hablar más claro que nunca de la madre de su hermano Kiko Rivera y de cómo se ha portado con ellos.

De primeras, Fran Rivera habla que la vida de ellos cuando su padre se casó con Isabel Pantoja «no fue horrible» pero remarca que «no es bonita». «Cuando mi padre se casa la cosa se estropeó un poco. Pero la relación con esta señora nunca fue excepcionalmente buena. Mira que mi madre jamás recuerdo que nos hablara mal de esta señora, pero al final los niños saben cuando hay cariño de verdad y cuando no. Tenía dos caras. Una cuando estaba mi padre delante y cuando no estaba delante era ‘fuera de aquí los niños'».

Asimismo, el torero recordaba ante Santi Acosta como fue su madre la que les obligó a él y a su hermano Cayetano a ir a casa de Isabel Pantoja cuando murió su padre para ir a ver a su hermano Kiko que era un bebé. «Fui yo el que le digo que no quiero volver porque no estaba a gusto. Y además unos alardes hacia que parecía que a única familia de mi padre era ella y su hijo. Nosotros también éramos hijos de mi padre», remarcaba.

Si hubo algo que a Fran Rivera le molestó mucho fue que pusieran su mismo nombre a Kiko Rivera. «Lo he llevado fatal siempre. Creo que mi padre fue gilipollas de ponerle el mismo nombre a dos hijos. Es que hay que ser tonto», sentenciaba el torero en ‘¡De Viernes!’.

Pero si ha habido algo que le ha molestado mucho es que Isabel Pantoja no cumpliera con las voluntades de su padre. «Lo que pedíamos eran cosas sin valor económico, eran cosas que tenían valor sentimental sin precio ninguno. Yo cuando empecé a ser torero eché de menos poder hacer un paseíllo con un capote de mi padre, las espadas que en el testamento ponían que era para mí. Le agradezco a mi hermano que me las regalara el día de mi boda con Eugenia», proseguía contando.

Fran Rivera habla alto y claro de Isabel Pantoja: «No es buena persona»

Durante la entrevista, Fran Rivera no duda en decir que trae mal fario nombrar a la tonadillera. «No hay que nombrarla, creo que trae mal bajío», confesaba. «Un día me llamó Juan, el mayoral, y me contó que le había dicho a la señora esta que nos diera las cosas de mi padre. Y lo que le dijo fue ‘antes de que lo tengan los niños lo quemo'», relataba en ‘¡De Viernes!’. «Mi padre tiene que estar que echa chispas, como explicas tú que alguien que supuestamente te quiere desprecie a sus hijos de esta manera», añadía.

«Yo creo que no es buena gente y no es buena persona. La viuda de España. ¿Cuántas relaciones ha tenido después de mi padre? Que me parezca perfecto que rehaga su vida, pero que no siga vendiendo que es la viuda de España», se queja Fran Rivera después de ver como casi 40 años sigue utilizando a su padre. «Usted está utilizando a mi padre y además se ha portado fatal con sus hijos. No he entendido nunca ese querer hacer daño», añadía al respecto.

Sobre de donde viene la animadversión de Isabel Pantoja hacia él y su hermano Cayetano es que para castigar a su madre castiga a sus hijos porque su padre se murió enamorado de su madre. «El día que la detienen es el día del cumpleaños de mi madre. No sé si es el karma, pero creo en Dios y creo que se pagan las cosas. Y no me gustaría estar en su pellejo el día que se muera, que sea dentro de mucho y se encuentre a mi padre. Un ratito porque creo que luego irá al infierno», sentenciaba entre risas.