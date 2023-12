El actor de ‘Entrevías’ con el que relacionan a Aitana responde en términos sorprendentes

Desde que Sebastián Yatra confirmase que su relación con Aitana había llegado a su fin, muchos son los romances que se la han adjudicado a la cantante. Unos rumores que ella prefiere tomarse con humor, pues sigue en su línea de no querer hablar de su vida privada, salvo excepciones. De hecho, estos días ha estado de promoción en Argentina y allí sí que se ha sincerado sobre su recién estrenada soltería.

Entre los amores que se la atribuyen a la catalana está el actor Felipe Londoño, de la popular serie ‘Entrevías’. Este sábado 16 de diciembre, el interprete acudía a la gala de entrega de los Premios José María Forqué y allí desvelaba qué hay de ciertos en estos rumores de relación con Aitana. Lo hacía ante las cámaras de Europa Press, negando categóricamente que entre ellos haya más que una simple amistad.

«¿Con Aitana? ¿Ahora con Aitana? Estuve en su concierto, que lo petó muchísimo, estuvimos allí, lo pasamos muy bien y después nos fuimos de fiesta», reconoció. Eso sí, desveló que son «amigos» simplemente, porque «la conocí ese día. Lo pasamos fenomenal, conmigo no ha habido nada, la conocí ese día». No obstante, se deshace en elogios y la define como una chica «muy guapa, hablé con ella y súper mona».

De esta forma, desmiente que haya ningún tipo de relación sentimental con la joven, dejando claro que «estuve con ella en la fiesta, pero nada más». Aunque ha abierto la puerta a, en un futuro, tener un acercamiento: «Bueno… yo que sé», responde sorprendentemente el actor de la serie de Telecinco.

Aitana se sincera sobre su recién estrenada soltería

Por su parte, Aitana ha acudido a diversos programas argentinos, donde está de promoción con su gira ‘Alpha Tour’, y allí se ha sincerado como nunca antes lo había hecho sobre su vida sentimental. «Estoy soltera», admitía la cantante, reconociendo que «nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar».

Además, aseguraba que, en estos momentos, está centrada en su carrera y no tiene ganas de rehacer su vida: «No estoy con ganas de chatear ni nada. Supongo que es un proceso, estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos…». Incluso no dudaba en señalar indirectamente a Miguel Bernardeau como su primer gran amor: «Mi primer amor, sin duda fue… ¿Tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años».