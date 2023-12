Carmen Borrego dice ‘basta’ en ‘Así es la vida’ por Ángel Cristo y lanza una encarecida petición

Pese a que no estaba previsto, Ángel Cristo Jr. se sentaba el pasado viernes en el plató de ‘¡De Viernes!’ para contestar a todo lo que habían dicho de él. Y en su visita al programa no dudó en desmantelar todo lo que Bárbara Rey decía de María Teresa Campos y sus hijas a sus espaldas. Algo que ha hecho estallar este lunes a Carmen Borrego en ‘Así es la vida’.

«Mi madre no quería a María Teresa. Mi madre siempre la ha criticado en casa. A ella y ha toca su familia», aseguraba Ángel Cristo en ‘¡De Viernes!’. «Mi madre no quería a María Teresa, se llevaba muy mal con ella y siempre la ha criticado», insistía el hijo de Bárbara Rey sobre la relación de la vedette con María Teresa Campos.

Unas palabras que no han gustado nada a Carmen Borrego, que este lunes ha dicho basta dirigiéndose directamente a Ángel Cristo Jr. «No voy a entrar en si se querían o no se querían. Tú sigue hablando de tu madre y deja a mi madre tranquila. Dejemos a mi madre descansar en paz», empezaba diciendo la colaboradora después de que Sandra Barneda le preguntara que pensaba de lo que había dicho el hijo de Bárbara Rey.

«¿Todo el mundo tiene que hablar de María Teresa? No podemos más. Ruego que se deje en paz a mi madre de rollos familiares que no tienen nada que ver con ella. Qué más da que mi madre se llevara bien o se llevara mal con Bárbara Rey. No lo sé ni me interesa. Me doy cuenta que llevo todo este tiempo haciendo el duelo por María Teresa Campos y no por mi madre. Y es muy duro. Cada semana es uno y si no el otro», proseguía diciendo pidiendo que se deje de hablar de su madre que falleció en septiembre.

Ante las preguntas de sus compañeros, Carmen Borrego insistía en que no le interesa el tema. «No quiero entrar. Quiero que se deje a mi madre en paz«, volvía a pedir harta de que siempre esté el nombre de María Teresa Campos en boca de todos pese a haber fallecido hace tres meses.

«Sigue hablando de tu madre y deja a la mía tranquila. Todo el mundo tiene que hablar de María Teresa Campos, pues se acabó. ¿Él ha dicho algo bueno de su madre? Si no lo dice de su madre, ¿Cómo lo va a decir de la mía?», sentenciaba Borrego.

Posteriormente, tras repasar las últimas declaraciones de Ángel Cristo, Carmen Borrego volvía a la carga contra él. «Me gustaría que contestara por qué hasta este verano ha continuado teniendo una relación magnífica con su madre y por qué se fue si le han maltratado, si no le han dado de comer. Yo no me creo que tu madre te escondiera la comida, no te creo. ¿Por qué estabas este verano en casa de tu madre si es tan mala?», añadía la hermana de Terelu.