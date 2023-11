Javier Olivares se refiere con crudeza a Alfonso Guerra por su barbaridad en ‘El Hormiguero’

Las declaraciones de Alfonso Guerra en ‘El Hormiguero’ han traído cola. El exvicepresidente, que acudió este miércoles por la noche al programa de Pablo Motos, se despachó a gusto sobre «la izquierda reaccionaria» y la censura. Unas polémicas afirmaciones sobre la dificultad para hacer humor estos días han despertado reacciones en muchos internautas. Entre ellos, Javier Olivares, guionista de ‘El Ministerio del tiempo’, que no ha dudado en cargar contra el político,

Alfonso Guerra se vio envuelto en una extensa conversación con Pablo Motos sobre cómo lo «políticamente correcto» se ha convertido en lo que él llama una censura. «A mi me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada», explicó el invitado en ‘El Hormiguero’. Añadió que ya no se ven muchas bromas sobre «homosexuales o enanos». Este comentario desató la furia del guionista, que tomó su cuenta de ‘X’ para pronunciarse.

Javier Olivares sentencia las palabras de Guerra

«Siempre me ha llamado la atención que los imbéciles tengan tanto afán en demostrar públicamente que lo son», escribió Javier Olivares citando un tweet que recogía las palabras del expolítico. El contundente ataque del escritor hirió la sensibilidad de algunos de los usuarios más afines a las palabras de Guerra, que no tardaron en salir a defenderlo en la red social.

Siempre me ha llamado la atención que los imbéciles tengan tanto afán en demostrar públicamente que lo son. https://t.co/HZPtKIgFl5 — javier olivares (@olivares_javier) November 23, 2023

«Un socialista que llama las cosas, por su nombre, y no se la lame a Su Sanchidad», contestó un usuario de ‘X’ a la publicación del guionista. Otros en cambio, optaron por un tono más agresivo. «Te coge a ti Guerra y de la ensalada de hostias dialéctica que te mete estás 7 meses encerrado en casa», escribió otro internauta. Este y otros ataques no tardaron en acumularse debajo del post de Olivares.

Un socialista que llama las cosas, por su nombre, y no se la lame a Su Sanchidad.

Hay muchos, pero su cobardía, no se lo permite. — ….tengomásprincipios🇪🇦 (@Pedroadriano59) November 23, 2023

Te coge a ti Guerra y de la ensalada de hostias dialéctica que te mete estás 7 meses encerrado en casa — Alejandro Cano 🇮🇨 (@alefcano) November 23, 2023

«Gente de VOX insultando porque critico a Alfonso Guerra. Se cierra el bucle, Alfonso», sentenció Olivares en un tweet posterior, refiriéndose a todas las contestaciones que había recibido por su replica anterior. De esta manera, el guionista se posicionó de forma rotunda en contra del polémico mensaje difundido por el exvicepresidente, que aseguró que «lo políticamente correcto es antidemocrático».