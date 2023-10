Risto Mejide se rompe de forma inaudita en ‘Got Talent’ por lo que llega a hacer este concursante

Este sábado 21 de octubre, Telecinco ha emitido una nueva entrega de ‘Got Talent España‘. Entre los concursantes que se han subido en esta ocasión al escenario se encontraba Carlos Prieto, conocido como ‘El Jilguerillo’, un joven que, con apenas 13 años, ha cautivado a los miembros del jurado gracias a una actuación cargada de sentimiento.

Antes de comenzar a cantar, el joven no pudo evitar emocionarse al compartir la conmovedora historia de su vida. El concursante dedicó su actuación a su tío David, fallecido recientemente en un accidente, y lo hizo interpretando la mítica canción de Antonio Vega ‘El sitio de mi recreo’. «Yo sé que me está alumbrando desde el cielo y por eso se la quiero dedicar a él», comentó el artista con lágrimas en los ojos.

Pese a sus nervios iniciales, ‘El Jilguerillo’ consiguió poner la piel de gallina tanto al público como al jurado de ‘Got Talent’, formado por Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández. Al finalizar su actuación, todos ellos se pusieron en pie para dedicarle un cálido aplauso.

El jurado de ‘Got Talent’ cae rendido ante la actuación de ‘El Jilguerillo’

Edurne solo tuvo palabras de cariño para Carlos Prieto: «No me extraña que te hayan puesto el nombre de ‘El Jilguerillo’, menuda voz. Que voz tan aguda, has hecho unos dibujos tan bonitos y espectaculares que me has puesto la piel de gallina. Estoy segura de que tu tito va a estar muy orgulloso de ti».

Por su parte, Paula Echevarría y Flo también elogiaron al joven artista, al que felicitaron por su espectacular actuación en ‘Got Talent’, a pesar de su corta edad. «Con trece años que sepas expresar y trasmitir tan bien lo que estás cantando, eres una pasada, enhorabuena», le dijo la actriz.

Por último, Risto Mejide no se quedó atrás, y se sumó a los elogios de sus compañeros con unas palabras muy emotivas: «Carlos, me cuentan que allá donde esté tu tito está con Antonio Vega y los dos están aplaudiendo. A menudo me preguntan cómo es posible que de un no a los niños, es verdad que estáis formándoos todavía y hay que ser muy cuidadoso. Yo a partir de ahora a quien me diga eso le voy a poner tu actuación y voy a decir ‘porque esa actuación sí es un sí'».