María del Monte y Paloma San Basilio se plantan por el giro de ‘Dúos Increíbles’: «Yo no vuelvo»

Tras su estreno de la semana pasada y tras formar sus primeros cuatro dúos increíbles, TVE ha emitido este martes la segunda gala de la segunda edición de ‘Dúos increíbles’ en la que hemos podido ver a nuevos senior como María del Monte, Paloma San Basilio, David Summers y David de María formando pareja con cuatro junior.

En esta segunda gala, cuatro artistas senior tenían que escoger a un artista junior con el que formar un primer dúo. No obstante, a diferencia de la primera edición de ‘Dúos increíbles’ es solo algo momentáneo. Pues en esta edición, los senior tendrán la posibilidad de hacer match con un segundo junior. Una vez tengan los dos dúos, el Senior deberá decidir con qué junior se queda.

Así, de 16 artistas junior, ocho de sus participantes tendrán que despedirse de ‘Dúos increíbles’ en esta primera fase del programa. Una nueva mecánica que sin duda dota al formato de mayor emoción y competitividad y que no hace ninguna gracia a María del Monte y a Paloma San Basilio a decir por su reacción.

José Otero y Paloma San Basilio encandilan a todos en ‘Dúos increíbles’

José Otero, concursante del Benidorm Fest 2022, era el primero en tratar de encontrar a su senior. Nada más escucharle, Paloma San Basilio pedía quedarse con él y finalmente el canario optaba por elegir a la cantante de ‘Juntos’. Ambos versionaban «Me muero» de La Quinta Estación y decidían apretar el pulsador y formar dúo.

Elena Farga y Dabid Summers, el dúo más rockero

La segunda en probar suerte era Elena Farga. La finalista de ‘Factor X’ y la compositora del himno de la selección española femenina de fútbol decidía formar dúo con Púgil y celebraba su elección pues le tocaba cantar «Princesas» de Pereza. Tras su actuación y descubrir que su compañero era David Summers decidía hacer match con él.

Famous y María del Monte, la tercera pareja

En tercer lugar, era Famous el que probaba suerte. Y nada más escuchar su voz, María del Monte se pedía al ganador de ‘OT 2018’. Así, ambos salían al escenario a cantar «Eres tú» de Mocedades y sorprendían con su preciosa versión. Ambos decidían dar al pulsador y formar un gran dúo increíble.

Julia Medina y David de María, pareja perfecta

Y aunque les tocaba cantar si o sí, Julia Medina y David de María formaban un tándem perfecto. Y es que aunque podían tener la opción de no darle al pulsador y probar suerte con otra pareja, ambos tenían clarísimo que querían formar dúo. Y más después de ver lo bonito que cantaron el «Hawai» de Maluma.

El cabreo de María del Monte y Paloma San Basilio

De este modo, por primera vez en la historia de ‘Dúos increíbles’ se formaban a la primera los cuatro dúos. Y es que tanto los junior como los senior tenían muy claro que querían formar tándem. No obstante, tal y como les adelantaba Xavi Martínez, no serán dúos definitivos pues los senior tendrán que decidir si se quedan con estos junior o con los que elijan en la próxima entrega.

Algo que no hacía ninguna gracia ni a Paloma San Basilio ni a María del Monte. «Tú no inventas nada bueno hijo. ¿Qué cómo lo veo? Muy mal. Y yo me niego a intercambiar», aseveraba María al principio. «¿Tenemos que escuchar otra vez a cuatro junior?», preguntaba María. «¿A ti te gusta mucho Famous?», le preguntaba Xavi. «Me encanta», respondía ella. «Pues a ver si encuentras a otro u otra que lo haga mejor», espetaba Xavi. «¿Pasar otra vez el mal rato que hemos pasado hoy? Yo no lo voy a pasar bien», soltaba María.

«Yo no vengo el próximo día», decía por su parte Paloma San Basilio que despue´s proponía si podían hacer un trío ella, José Otero y el nuevo Junior. «O sea que estábamos deseando de volver y ahora lo que estamos es temiendo volver» sentenciaba María del Monte. «Cuando dije que había nueva mecánica, ya avisé que habría muchas sorpresas», concluía Xavi.

Y como ya sucedió la semana pasada, el público del plató decidía cuál de las cuatro parejas era la ganadora de la noche. Y por poco, elegían que la pareja ganadora fuera la formada por Julia Medina y David de María con 57 puntos frente a los 55 que obtenían Famous y María del Monte.