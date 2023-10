Luitingo deja a Pilar en directo en ‘GH VIP’ y el motivo que sale a la palestra es de traca

La nueva entrega del debate dominical de ‘GH VIP‘ ha comenzado con una noticia de impacto: la ruptura de Pilar Llori y Luitingo y la confesión del cantante sobre sus sentimientos hacia Jessica. Un auténtico terremoto que ha azotado la convivencia en la casa y cuyas réplicas se han hecho notar en plató donde se encontraba Pilar, quien no se ha quedado callada ante tal confesión.

Nada más comenzar, Ion Aramendi le ha preguntado a Pilar por cómo estaba. «Regular, un poco decepcionada, un poco triste, un poco desilusionada en general«, ha confesado ella, quien ha asegurado haberle visto. «Hemos hablado poco, pero sí hemos hablado», ha declarado. Justo después y en un clima de gran tensión, Luitingo ha entrado en el plató. «Al final, pues bueno, las cosas han ido un poquito de otra manera que se pensaba y ahora lo explicaremos y lo hablaremos», ha comentado.

Acto seguido, el exconcursante ha confesado: «Al final yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas y el pensamiento que tengo con ella es llevarme con ella de categoría, que le vaya todo genial… No tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o llegar a tener una relación con ella«. Unas palabras con las que da por zanjada su relación. También Pilar: «Me parece que al final esto la que he ido de verdad he sido yo y con quien han jugado es conmigo. No me lo esperaba, estoy en shock totalmente».

El bombazo de Luitingo sobre su relación con Jessica

«Si ella lo dice», ha declarado él cuando Ion le ha preguntado si había jugado con Pilar. No ha sido lo único que ha compartido Luitingo: «Lo que ha pasado es que me encanta estar con Jessica«. «Al final no estoy tan loca ni era una celosa ni nada de eso. Al final parece que se ha retratado él solito. Tres mujeres en menos de mes y medio, no eres Luis Miguel hijo mío», le ha arreado ella.

«Yo cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica. Desde el principio he tenido una relación bonita con Jessica, nunca he hablado mal de Jessica y a parte de lo de dormir con ella y todo el rollo, lo sentí y la carta que me envío ella (Pilar), el posdata tampoco es que me hiciese mucha gracia, pero bueno», ha proseguido diciendo el cantante.

«Lo educada y elegante que fui para todo lo que te podría haber puesto en esa carta», le ha soltado Pilar. Los reproches entre ambos han sido una constante hasta tal punto que Luitingo le ha reprochado a Pilar haber dejado a su novio precisamente la semana en la que estaba nominada. También Pilar Llori le ha terminado diciendo: «La carpeta falsa que te querías hacer conmigo y con la otra, pobrecita Jessica. Espero que sea inteligente«. En la misma línea, Pilar ha añadido: «Que sí que lo que quieres es entrar en la repesca y liarte con Jessica».