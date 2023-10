‘La Promesa’ recibe esta semana a un nuevo personaje y Petra presenta su despido

‘La Promesa‘ afronta su primera semana completa en su nuevo horario en las tardes de La 1. Y es que cabe recordar que tras la llegada de ‘La Moderna’ a las sobremesas; TVE ha optado por retrasar la serie líder de la sobremesa a las 17:30 horas.

Un cambio que llega después de que en las últimas semanas TVE apostara por doble episodio de ‘La Promesa’ y de que la serie anotara sus máximos históricos con su segundo episodio arrollando incluso a ‘TardeAR’, el magacín de Telecinco con Ana Rosa Quintana.

‘La Promesa’ ha cerrado además en septiembre su mejor media mensual con un 12,5% cuota y 1.106.000 espectadores. La ficción protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho lidera su franja por cuarto mes consecutivo y con su mayor distancia hasta la fecha (1,1 puntos) respecto de su más directa rival. Es la serie más vista en sobremesa-tarde por cuarto mes consecutivo y la más consumida en diferido por quinto mes consecutivo (258.000 espectadores).

Esta semana, ‘La Promesa’ tratará de superar el shock que ha supuesto para todos la muerte de Fernando. Margarita seguirá investigando que hay detrás del fallecimiento de su marido. Por su parte, Petra ha presentado su dimisión después de que Pía amenace con denunciar a los culpables del secuestro de su hijo Diego. Además, viviremos la llegada de un nuevo personaje, Pelayo Gómez de la Serna.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 2 al 6 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas:

Capítulo 201 de ‘La Promesa’ – Lunes 2 de octubre

Simona y Candela con el bebé de Pía

La desaparición de Ramona, no sólo ha afectado a Curro y a Jana, sino también a todo Luján, que se ha movilizado para encontrarla y pedirá la colaboración de los marqueses para su búsqueda. Pero Cruz no está dispuesta a permitir que entren en sus tierras… Manuel, ajeno al inquietante pacto que acaban de cerrar su mujer y su amigo médico, sigue indagando en la relación entre Abel y Jana carcomido por los celos. La marcha de Petra es inminente. Pero Rómulo le hace ver a Pía que la verdadera culpable no es la doncella de la marquesa, sino la propia Cruz.

María Fernández, atrapada entre el amor de Salvador y de Lope, sugiere una solución que beneficie a los tres. Alonso anuncia la presencia de un nuevo huésped en La Promesa sin habérselo consultado previamente a su esposa. Martina, por su parte, obedece a su madre y pide a Antonio de Carvajal y Cifuentes que regrese a La Promesa para consolarla tras la pérdida de su padre.

Capítulo 202 – Martes 3 de octubre

Jimena con Cruz tomando un zumo

Abel continúa intentando averiguar la naturaleza de la relación entre Jana y Manuel. Ramona sigue desaparecida, las batidas organizadas por los vecinos del pueblo no logran dar con ella… Y la marquesa se sigue oponiendo a que la búsqueda sea en sus tierras. Martina rompe definitivamente con Curro, que se queda desconsolado y Margarita le prepara a su hija una sorpresa. Carlos vuelve de su viaje y, aunque lo niega, Candela se da cuenta de que le pasa algo.

Mientras Lope y Salvador acuerdan ceder a las pretensiones de María Fernández de volver a ser amigos, Teresa sigue rechazando a Mauro y propicia un acercamiento con Feliciano. Pía sabe, gracias a Rómulo, que quien está detrás del secuestro de Dieguito no es otra que la marquesa, pero no se atreve a encarar a Cruz. Jana la empuja a ello, se trata de un grave crimen y se tiene que hacer justicia.

Capítulo 203 – Miércoles 4 de octubre

Jana y Curro preocupados por la desaparición de Ramona

La llegada simultánea y sin previo aviso de Pelayo Gómez de la Serna y Antonio de Carvajal y Cifuentes, pone patas arriba La Promesa. Se trata de una nueva jugarreta que Margarita le ha hecho a Cruz. La marquesa rabia y solo Lorenzo consigue que temple el ánimo. Parece que por fin llega la paz entre María Fernández, Lope y Salvador cuando deciden dejar de lado el amor y vivir una amistad entre los tres, pero ¿será suficiente para acallar los designios del corazón?

Insuficientes parecen todos los intentos de dar con Ramona, que sigue desaparecida. Curro buscará poner de su parte participando, pero alguien se entrometerá en su camino. Mal camino parece llevar el empecinamiento de Jimena en fingir que está perfectamente y puede hacer cualquier cosa. La muchacha sigue empeñada en realizar ciertas actividades que, a ojos de todos, pone en riesgo su embarazo.

Capítulo 204 – Jueves 5 de octubre

Pelayo Gómez de la Serna y Catalina

Manuel está muy preocupado por su hijo nonato después del último accidente de su esposa. Aunque Alonso accede a que busquen a Ramona en los terrenos de La Promesa y con la ayuda del servicio, en contra de la opinión de Cruz, ésta sigue sin aparecer. Jana y Curro están cada vez más preocupados, ya son muchos días sin saber de ella.

Catalina le cuenta a don Pelayo el negocio que tiene con las mermeladas y le pide que le guarde el secreto. Pía por fin se arma de valor y chantajea a la Marquesa, cuya reacción es imprevisible. Curro escucha a don Antonio hablando por teléfono y advierte a Martina en contra del principito, que hace un importante descubrimiento.

Capítulo 205 de ‘La promesa’ – Viernes 6 de octubre

Jimena, encerrada en su propia mentira

Alertada por Curro, Martina pide explicaciones a don Antonio de Carvajal y Cifuentes, y este le termina confesando algo muy importante. Las partidas de búsqueda para encontrar a Ramona no cesan… Y esta vez han conseguido algo: el morral de Ramona, del que nunca se separa. Las perspectivas de encontrarlas son cada vez menos halagüeñas.

Jimena se siente encerrada en su propia mentira. La marquesa, finalmente, se aviene a aceptar las condiciones del chantaje de Pía: su silencio a cambio de la manutención y formación de Dieguito. Pero lo que jamás se esperaba el ama de llaves es que doña Cruz se guardaría un as en la manga.