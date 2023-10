Joaquín Prat muestra su postura sobre Aitana en estos firmes términos tras las críticas

Joaquín Prat se ha pronunciado sobre la polémica con Aitana Ocaña por esos bailes que han sido tildados como demasiados sensuales. Las críticas se desataron en el concierto de Valencia con el que arrancó la gira, pero lo cierto es que la cantante no se ha plegado ante ellas y ha repetido este fin de semana en Málaga con mensaje incluido a los ‘haters’.

Aitana aprovechó un espacio entre actuación y actuación para dejar un mensaje claro: «Yo sé que aquí hay gente mayor con niños pequeños. Yo tengo 24 años y estoy muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir. Todo cambio es experiencia y siempre va a ser para mejor», manifestó. Unas palabras que se han interpretado como una respuesta a los que se han dedicado a lapidarla durante estos días.

Además, tal y como se ha resaltado una redactora de ‘Vamos a ver‘, la artista también hizo un guiño a cámara durante uno de esos bailes de la discordia «dejando claro que le da igual lo que digan y piensen y que va a seguir pisando el escenario así de fuerte». Algo que ha apoyado inmediatamente Joaquín Prat.

«Pues oye, la respuesta que tiene que dar y, a quien no le guste, que no vaya a sus conciertos», ha opinado muy firmemente el presentador de Telecinco. Por su lado, Adriana Dorronsoro ha señalado que le vio «demasiado emocionada» en esas palabras hacia los ‘haters’.

«Ella tiene 24 años y, si a nosotros nos afectan las críticas, cuando tienes 24 años más. Yo nunca me he acostumbrado», ha comentado en ese sentido Joaquín Prat. «Si no eres fuerte anímicamente, el aluvión de críticas desde casi todos los sectores, que se ha convertido en una especie de debate nacional, con los padres llamando a las barricadas, imagino que le afectará», ha apostillado Antonio Rossi.