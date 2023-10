Elsa Ruiz retrata en estos términos a Miguel Lago tras su polémica frase sobre Álvaro Prieto

Miguel Lago está en boca de todos después de unas desafortunadas palabras al hablar del caso de Álvaro Prieto en ‘Y ahora Sonsoles’. Tras las críticas recibidas en redes sociales, ahora son ex compañeros como Elsa Ruiz o expolíticos como Pablo Iglesias los que han arremetido contra él.

«En qué punto estamos como sociedad en el que en una estación de tren hay un chaval blanco, guapo y bien vestido y no hay nadie, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le echa una mano. A mí me lleva a pensar que en esta era del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros», fueron las palabras que empleó Miguel Lago sin pudor en ‘Y ahora Sonsoles’.

Un comentario que además Sonsoles Ónega no solo no reprendió sino que refrendó al decirle a Miguel Lago que «te agradezco que lo digas». Tras el revuelo generado por estas palabras, Elsa Ruiz, que trabajó con Lago en ‘Todo es mentira’ no se ha podido contener.

El contundente mensaje de Elsa Ruiz sobre Miguel Lago

Así, tras ver el mensaje que Pablo Iglesias ha puesto en su cuenta de «X» señalando además a Sonsoles Ónega, Elsa Ruiz optó por compartirlo y señalar algo que ella quería dejar claro ante todos sus seguidores. «Este es el programa de la nueva premio Planeta», escribía Pablo Iglesias antes de resumir lo que dijeron Lago y Sonsoles.

Por su parte, Elsa Ruiz, ha dado el paso de dejar claro lo que piensa del que fue su compañero de ‘Todo es mentira’. «De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan «blanco y bien vestido», asevera la cómica.

De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan "blanco y bien vestido". #SaludMental https://t.co/LMvNXVwY4T — Elsa Ruiz (@elsaruizcomica) October 17, 2023

No obstante, si cabe decir que Miguel Lago quiso matizar poco después sus palabras para que nadie le malinterpretara al ver que ya estaba recibiendo críticas en redes. «Quería hacer un pequeño matiz, porque he recibido un par de mensajes como con cierto revuelo. Cuando hablo, que tú me has dado la razón, de que el chaval era alto, joven y guapo, no estoy diciendo que merezca más ayuda por ser blanco, joven y guapo. Para que se entienda, lo que estoy diciendo es que a veces se dan circunstancias en las que aparece alguien socialmente con ”malas pintas“, estado de embriaguez grande y se le ayuda menos. No seamos cínicos», sentenciaba el humorista.