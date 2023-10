El incendiario monólogo de Miguel Lago burlándose del incidente de Óscar Puente en el AVE

No hay duda de que Miguel Lago se ha convertido en un humorista muy controvertido. Lo ha demostrado desde que fichó por ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘El Hormiguero’. Y lo ha vuelto a hacer ahora con lo que ha hecho en su último monólogo.

Así, en las últimas horas se ha viralizado un vídeo del monólogo en el que Miguel Lago se atreve a bromear sobre el altercado que vivió Óscar Puente con un hombre en el AVE el pasado viernes. Un individuo que posteriormente también se encaró con un equipo de ‘Informativos Telecinco’.

Durante su monólogo en el ‘Comedy Club’, Miguel Lago aprovechó para hablar del escrache que vivió el diputado socialista que la semana pasada fue el encargado de dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en su investidura.

«Desde aquí quiero aprovechar para hablar de un suceso ocurrido que demuestra la deriva terrible que está tomando la sociedad española. Que fue el tremendo escrache, el tremendo acto de violencia que sufrió en el AVE Óscar Puente. Permitidme que pare aquí el show para hacer una condena firme de tal hecho», empezaba diciendo un irónico Miguel Lago.

“¿Esta es la España que queremos? ¿queremos que, de repente, cualquiera se cruce a un diputado, se acerque, se plante delante y le diga: ‘Alcalde, qué le parece lo de Puigdemont…? ¿Esta es la España que queremos?», les preguntaba Lago a sus espectadores.

Tras ello, Miguel Lago no se cortó nada en bromear sobre el incidente de Óscar Puente minimizando lo que le sucedió. «A mí me da vergüenza y decían es que salió el tren con 45 minutos de retraso. ¡Cómo si no sale! Estamos hablando de un ataque híper violento a un diputado de las Cortes Generales, joder… ¡No tenía que haber salido ningún AVE de España! ¡Tenían que haberlos parados todos y estar todos con Óscar Puente!», ironizaba.

Además, Lago no tuvo reparos en cuestionar a todos los que salieron en su defensa y la exageración de los socialistas al denunciar este incidente. Lo hizo recordando otros escraches a políticos que si que fueron violentos. «¡Qué estamos hablando de algo serio, joder! No estamos hablando de agarrar a Begoña Villacís embarazada de nueve meses y empezar a escupirla y empujarla. No estamos hablando de agarrar a la Cifuentes para gritarle ‘puta’ y caerle a escupitajos…», proseguía satirizando Lago pitorreándose de Óscar Puente.

“Si seguimos así y se permite un ataque como el que ha sufrido Óscar Puente, ¿qué va a ser lo próximo? ¿qué un loco le pegue una hostia en la cara a puño cerrado a un presidente del Gobierno? Ah, ya pasó perdonad…», terminaba diciendo Lago.