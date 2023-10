El imprevisible futuro de ‘La Promesa’ tras la entrada en escena de este personaje al final

Tras el breve parón de este jueves con motivo del día de la Hispanidad, ‘La Promesa’ regresaba este viernes a las tardes de La 1 con el capítulo 209 en el que hemos asistido al pacto entre Pía y Cruz después de que el ama de llaves quisiera denunciar a la Marquesa por estar detrás del secuestro de su bebé. Por si fuera poco, hemos visto como el futuro de La Promesa está en riesgo tras la partida de póquer de Lorenzo.

Después de que saliera a la luz que Feliciano robó al hijo de Pía, Petra decidió asumir las culpas y marcharse de La Promesa para evitar que su hijo, aunque todos creen que es su hermano, fuera el que pagara el pato. No obstante, Rómulo nunca se creyó esa historia y consiguió probar ante Pía que la verdadera autora del secuestro fue Cruz.

Fue entonces cuando Pía amenazó con llevar el caso ante la justicia. Para evitarlo se armó de valor y chantajeó a la Marquesa pidiéndole ayuda para la manutención de su hijo y una casa en la que poder vivir junto a él. Un acuerdo que pedía que fuera por escrito.

La Marquesa empezó a verse acorralada, pero con su carácter, no iba a permitir que Pía se saliera con la suya sin nada a cambio. De ese modo, la Marquesa optó por poner como condición para firmar el pacto que Petra pudiera regresar a su puesto como su doncella principal.

Y tras pensárselo y hablar con Rómulo, Pía decide aceptar y firmar el pacto con Cruz. «Siento que he vendido mi alma al diablo», asegura el ama de llaves tras firmar el acuerdo. «No, lo que acaba de hacer es procurarse un porvenir para su hijo», le decía Rómulo. «Haciendo un pacto con la señora Marquesa», insistía Pía. «La Marquesa es pérfida y sibilina, pero tampoco es Satanás», le replicaba el mayordomo. «No, es su discípula más aventajada», añadía Pía. «Ha hecho usted lo que habría hecho cualquier madre», defendía Rómulo.

«Aunque eso suponga renunciar en parte a mi hijo, a no verle crecer día a día», añadía Pía entre lágrimas. «Es muy duro, pero este desprendimiento es lo que le hace a usted una buena madre», insistía el mayordomo tratando de animar al ama de llaves de La Promesa.

La amenaza de La Marquesa a Pía: «Yo no me olvido»

Con la firma del pacto, Petra podrá volver a su puesto como doncella. Un acuerdo que la Marquesa sabe que podrá utilizar en cualquier momento. «Guardaré este contrato a buen recaudo para que siempre recordemos nuestro trato. Una vez solucionado esto las cosas volverán a su ser. Usted volverá a ser el ama de llaves de La Promesa y su hijo crecerá sin que le falte nada. Y recuperaré a Petra como doncella personal», le advertía Cruz.

«Una última cosa, no me gustaría que confunda esta negociación con un síntoma de debilidad por mi parte. Usted me ha lanzado un órdago y me ha chantajeado por lo tanto se ha ganado una enemiga», le soltaba Cruz. «Lo último que quiero es tenerla como enemiga», le replicaba Pía. «Haberlo pensado antes, le aconsejo que no cometa ningún error de ahora en adelante porque no le voy a pasar ni media de ahora en adelante», terminaba diciéndole la Marquesa. «Yo nunca olvido», sentenciaba.

El futuro de La Promesa, en juego

Por otro lado, en el capítulo de ‘La Promesa’ de este viernes hemos vivido el comienzo de la timba de póquer que Lorenzo ha conseguido celebrar en palacio con permiso de la Marquesa. Una timba que ha recibido una gran sorpresa: la petición de Margarita, la madre de Martina, y cuñada de los Marqueses para poder participar.

Lo que no esperaba Lorenzo es que Margarita le iba a lanzar un órdago: «Te apuesto todo lo que he ganado esta noche contra tu 25% de La Promesa», se atrevía a decirle ella. De este modo, la cuñada de los Marqueses quiere conseguir parte del porcentaje del palacio y arrebatárselo al otro cuñado de los marqueses. ¿Qué sucederá? ¿Quién se quedará con ese porcentaje de La Promesa?