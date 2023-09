Sandra Barneda, obligada a cortar a un colaborador por lo que ha dicho de los gitanos

Carmen Borrego regresaba este martes a ‘Así es la vida‘ después del funeral de María Teresa Campos este lunes en Madrid. Sin embargo, su regreso se ha visto envuelto en polémica por su enfrentamiento con el paparazzi Raúl García, a quién tenía que frenar Sandra Barneda por lo que llegaba a soltar en directo.

Todo se producía después de que se emitieran nuevas imágenes de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos en ‘GH VIP’ quejándose de que solo se le reconozca por ser el chófer traidor de las Campos. Al volver del vídeo, Carmen Borrego intentaba no opinar del asunto.

«Yo lo único que voy a decir es que mi madre ha querido muchísimo a Gustavo y eso es indiscutible. Y ya lo que quiera decir Gustavo yo lo voy a respetar», aseveraba Carmen Borrego. Justo entonces Raúl García se echaba encima de la colaboradora. «Pues contesta tú que lo sabes todo de mi familia y de Gustavo», le soltaba Borrego al paparazzi que le replicaba diciéndole que de «Gustavo lo que quieras». «Sobre todo porque no has respetado ni la enfermedad de mi madre», decía entonces Borrego provocando un tenso rifirrafe entre ellos que obligaba a Sandra Barneda a intervenir.

«Carmen yo haré mi trabajo os guste o no os guste», defendía Raúl García enfrentándose a Carmen Borrego. «¿Podemos poner los grillos? Porque no me estoy enterando de nada de lo que está pasando? ¿Qué está pasando entre vosotros dos Raúl?», preguntaba entonces Sandra Barneda. «No sé que te lo diga ella», respondía el paparazzi. «Te lo estoy preguntando a ti», le espetaba la presentadora.

«Pues que las Campos y yo estamos ahí como los gitanos que nos llevamos fatal«, soltaba entonces Raúl García. «Escucha los gitanos son estupendos», trataba de defender Borrego. Pero era Sandra Barneda la que se ponía seria y recriminaba su comentario al colaborador. «Perdona, pero los gitanos se llevan muy bien. Me parece…. a ver, a ver…», trataba de cortar la presentadora.

Tras ello, Sandra Barneda se interesaba por saber qué pasaba entre sus dos colaboradores. «Yo no sé si están enfadadas por la foto de su madre o por las grabaciones», sostenía Raúl. «A mí es que no me interesas nada, pero hay una cosa que es respetar la vejez de las personas, cosa que tú no has hecho. Es lo único que yo tengo contra ti. Hay ciertos límites que no hay que pasar y es lo que tú has hecho y no te lo voy a perdonar en la vida», sentenciaba Borrego.

Sandra Barneda le para los pies a Raúl García en ‘Así es la vida’

En ese momento, Raúl García se justificaba asegurando que él no hizo esas fotos de María Teresa Campos. Pero lejos de calmar las aguas, los dos se enzarzaban. «Carmen sois personajes públicos y vosotros vendéis lo que os interesa y ya está. Así que por qué voy a dejar yo de hacer mi trabajo», se defendía el paparazzi. «Yo vendo, pero mi madre no estaba en condiciones», insistía Borrego.

Al ver que la cosa no tenía solución, Sandra Barneda tomaba la palabra para zanjar el tema. «Yo he intentado que se hayan producido algunas aclaraciones con respecto a una fotografías que hiciste de María Teresa Campos», aseguraba la presentadora. «Yo no las hice», se justificaba él. Pero antes de cambiar de tema, Barneda le preguntaba a Raúl si creía que había un límite como paparazzi. «Pero Sandra no entres en ese juego», le pedía él. «A una familia que lo vende todo no hay límite», remarcaba Raúl García.