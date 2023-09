Paz Padilla irrumpe tras la cancelación de Jorge Javier por estas muy sonadas palabras

Paz Padilla se ha colocado en el centro de la diana involuntariamente tras la cancelación prematura de ‘Cuentos Chinos’, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez que ha sido retirado de forma irrevocable por no haber cumplido las expectativas de audiencia de Telecinco en sus primeras diez emisiones.

Un mazazo para la carrera profesional del veterano comunicador cuando aún sigue muy abierta la herida que le provocó el cierre de ‘Sálvame’ hace apenas cuatro meses. Un fracaso que Jorge Javier lamentó en su inmediata reacción después de que Mediaset hiciera oficial la fulminación del formato.

«Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser (…) Toca hacer las maletas y seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda«, publicó Jorge Javier Vázquez en un amargo post de despedida con su audiencia.

El vaticinio de Paz Padilla sobre Jorge Javier Vázquez se cumple

Pues bien, desde entonces, el presentador ha estado en boca de todos y, colateralmente, hay quienes se han acordado de Paz Padilla por esa tensa escena que protagonizó con Jorge en 2020 cuando ella aún presentaba ‘Sálvame’. La humorista le decía al catalán que «todo lo que sube baja» y esa frase provocó que se enzarzaran.

«Pero esas cosas de ‘todo lo que sube, baja’ o ‘torres más altas han caído’ las dicen los antiguos», le replicó Jorge Javier. «Eso es tan verdad como que sale el sol. No conozco a nadie que haya estado arriba tan eternamente«, insistió Paz. «Con la de años que llevamos aquí dando la matraca, lo más normal es que un día nos llamen y nos digan ‘no vengas más’ y además tendremos que decir’ gracias por habernos aguantado tantos años'», respondió Vázquez.

En ese momento, Paz Padilla remató la conversación con un augurio que, tres años después, ha resultado premonitorio y vuelve a estar de actualidad: «El problema es que no te dirán no vuelvas más, si no que encima te darán una patada«.