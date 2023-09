La sorprendente invitada que Jorge Javier recluta para su programa va a dar que hablar

Jorge Javier Vázquez está de vuelta en la televisión. El presentador reaparecía este lunes en Telecinco de la mano de ‘Cuentos chinos‘, su nuevo formato con el que busca competir contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Sin duda, están siendo días muy emocionantes para el presentador, por lo que ha decidido contar con su madre, su gran apoyo en estos momentos, para el tercer programa.

Además, el invitado estelar de este miércoles es Prince Royce, cantante y compositor de raíces dominicanas con más de 55 millones de seguidores en sus redes sociales. Por otra parte, el formato contará con Susi Caramelo, para hablar de tele a lo loco y Anabel Alonso, que trae un tema monográfico para debatir con otros colaboradores.

El comunicador se sinceraba este lunes con la audiencia de ‘Cuentos chinos’, a la que le explicaba su ausencia durante todos estos meses: «El 18 de mayo yo acabo en urgencias y en un hospital con una subida de tensión. Nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta de que había un momento que no podía seguir tirando de mí, que no podía seguir».

Asimismo, contaba a los espectadores lo mucho que había sufrido durante todo este tiempo: «Fui capaz de atar cabos y de saber exactamente qué ocurrió y quienes participaron. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede».

El primer programa de ‘Cuentos chinos’ mejoraba la audiencia de Telecinco en esa misma franja, pero no conseguía derrotar a ‘El Hormiguero’ ni conseguía los datos deseados. Por ello, Jorge Javier hacía autocrítica y el equipo de La fábrica de la tele ideaba para este martes un programa mucho más relajado donde se dio el protagonismo a Bárbara Rey, la entrevistada de la noche.

No obstante, la presencia de un partido de fútbol en la competencia hacía empeorar los datos a ‘Cuentos chinos’, por lo que el formato se enfrenta a esta noche de miércoles a la noche decisiva. Por ello, Jorge Javier ha decidido invitar a su madre al tercer programa para que le acompañe y también cuente ella cómo ha vivido estos meses en los que su hijo ha estado fuera de la televisión. «Hoy me la llevo a plató», ha escrito Jorge Javier junto a una foto con ella.