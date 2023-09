Jorge Javier, sin medias tintas ante el batacazo de ‘Cuentos chinos’ hace este llamamiento

Jorge Javier Vázquez regresaba el pasado lunes a Telecinco tras casi cuatro meses de baja. Lo hacía poniéndose al frente de ‘Cuentos chinos’, el nuevo programa de la cadena de Mediaset para el access prime time y tratar de competir contra el todopoderoso ‘El Hormiguero’.

Pero los primeros días no han sido nada fáciles para el equipo de La fábrica de la tele. Pese a que muchos contaban con que el estreno de ‘Cuentos chinos’ funcionaría mejor en audiencia, el programa arrancó con un 9,4%. Pero peor le fue los siguientes días al anotar un 7% y bajar hasta un paupérrimo 6,8% el miércoles y un 7,4% el jueves.

Unas audiencias que Jorge Javier Vázquez no oculta. Ya el martes, no dudaba en hablar de lo poco que había funcionado el estreno. «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy», escribía el martes.

Jorge Javier Vázquez no oculta su angustia por las malas audiencias de ‘Cuentos chinos’

Ahora pasada la primera semana, Jorge Javier Vázquez ha hecho una reflexión sobre las discretas audiencias de ‘Cuentos chinos’ en su blog de Lecturas en el que también ha aprovechado para criticar a Kiko Hernández tras su boda. «Como todo el mundo sabe, las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables», dice todo sincero.

«Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras», confiesa sin pudor Jorge Javier Vázquez. «La audiencia está más profesionalizada. Sabe mucho de televisión y cada vez le cuesta más dar oportunidades», prosigue diciendo el presentador.

Pero Jorge Javier no quiere poner excusas y considera que hay que aceptar la situación y aprender de los errores. Y es que él tiene mucha experiencia con programas que no funcionan. «Ya he vivido inicios de programas complicados. No me muevo en terreno desconocido», añade.

«Yo estoy yendo a trabajar con la misma ilusión con la que mi madre echa la bonoloto. Esperando mejorar un poquito cada día. Luchando por sacar la cabeza y sobrevivir», sentencia al respecto Jorge Javier Vázquez. En cualquier caso, Vázquez explica que «ni una audiencia regulera te hunde en el abismo ni lo que conocemos como éxito te da la felicidad».

Por último, Jorge Javier Vázquez hace un llamamiento y solo pide «paciencia» tanto a Mediaset como a la audiencia para poder pulir todo y que ‘Cuentos chinos’ encuentre su «esencia» y su «alma».