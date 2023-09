«Esto no se hace»: Beatriz Archidona dice un ‘hasta aquí’ a ‘TardeAR’ por lo visto en su inicio

‘TardeAR’ continúa intentando encontrar su hueco en las tardes de Telecinco. Y es que los primeros días del nuevo programa de Ana Rosa Quintana no están siendo nada fáciles. Las audiencias no están funcionando como se esperaba pues ‘La promesa’ lidera muy por encima en su franja y Sonsoles Ónega también gana a la que fue su jefa.

Después de politizar el programa al introducir temas de actualidad política como la llegada de las lenguas cooficiales al Congreso y de fichar a políticas como Susana Díaz; este jueves ‘TardeAR’ comenzaba el programa haciendo un «teatrillo» al más puro estilo ‘Sálvame’.

Así, mientras Ana Rosa Quintana presentaba a los colaboradores que le acompañaban en la mesa y a sus copresentadores Beatriz Archidona y Jorge Luque, este aparecía con el móvil en la oreja. «Jorge estamos en directo cielo mío», le advertía la presentadora a su compañero de ‘TardeAR’.

«Perdón, perdón es que he recibido un mensaje que me ha sorprendido», se defendía el copresentador de ‘TardeAR’. «Bueno pero cuéntanoslo porque a los espectadores y al público le interesa», le pedía Quintana. «Pues que estamos aquí todos contentos y oír esto me quedo flipado. Pero bueno ya está», insistía Jorge Luque.

Beatriz Archidona, víctima de una broma en ‘TardeAR’

Ante la insistencia de sus compañeros preguntando si le pasaba algo, Jorge Luque dudaba si podía explicar lo que había sucedido mientras las cámaras enfocaban a Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content y directora del programa en estos primeros días. «Es que no sé si se puede escuchar o no. Es una compañera que de repente se dedica a criticarnos a todos», soltaba el copresentador.

«O lo dices o no lo dices pero si das el titular lo tienes que decir. Lo que no puede ser es que…», le recriminaba Ana Rosa Quintana. Finalmente, Jorge Luque ponía un audio en el que se escuchaba a Beatriz Archidona criticando tanto a Jorge como a Laura Madrueño, al director y a Xelo Montesinos. «¿Estáis de broma no? Esto es una broma de mal gusto por favor. ¿Pero esto qué es?», aseveraba entonces la copresentadora con la cara compungida sin saber que estaba pasando.

La audiencia crítica la copia de ‘TardeAR’ a ‘Sálvame’

Finalmente, se descubría que se trataba todo de un experimento que habían hecho con la inteligencia artificial. «Esto no se hace», se quejaba Archidona. Sin embargo, el «teatrillo» de ‘TardeAR’ ha sido muy criticado en redes sociales donde muchos tachaban al programa de Ana Rosa de tratar de copiar a ‘Sálvame’.

