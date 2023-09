El escalofriante relato del violento atraco a Mónica Pont: «Se me congeló la sangre»

Uno de los nombres propios de ‘La última noche’ en Telecinco ha sido el de Mónica Pont. La actriz ha conectado con Sandra Barneda para relatar cómo fue el atraco que recientemente ha vivido junto a su hijo en su casa de México. Un suceso que ha helado la sangre de quienes la escuchaban en plató y es que, tal y como ella misma ha confesado, se trata de uno de los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente: «La verdad es que es uno de los episodios más traumáticos que he tenido en mi vida».

Tal y como la artista ha relatado, todo comenzó en el aeropuerto de México. «Hace año y medio existe una banda en el aeropuerto de México. En la sala donde salen las maletas hay ojeadores que van vigilando a los turistas viendo qué tipo de reloj llevas», ha denunciado en un primer momento. «Miran si cambias mucho dinero en efectivo, cuánto y avisan. Desde ahí nos siguieron… Nos pusimos dentro del Uber y fuimos. Parece ser que nos siguieron del aeropuerto a mi casa», ha proseguido diciendo Mónica Pont.

En palabras de Mónica, a su llegada a su domicilio en México el Uber no les llegó a dejar en la puerta, lo que dio pie a que el atracador saliese del coche. «Hay una duda sobre si el Uber estaba compinchado o no», ha dejado caer la actriz. Acto seguido, se produjo el impactante incidente: «Nos adelantamos, apretamos el elevador, se abrieron las puertas y cuando ya entramos, en ese momento, un hombre corpulento oscuro y todo vestido de negro puso el pie y apuntó a mi hijo con la pistola. Dijo ‘denme los relojes’. En ese momento te prometo que me creía que era una película. No te estás creyendo lo que está pasando. No lo vi real. Apuntó a mi hijo primero y luego a mí me dijo ‘denme los relojes'».

«Se me congeló la sangre. Seguro que si me pinchan en ese momento no me sale. No entendía. Ni siquiera era susto, era como surrealismo», ha enfatizado Mónica Pont. Precisamente en ese momento, el portero de Mónica intentó evitar dicha escena abalanzándose al atracador. Esta acción heroica provocó que el asaltante disparase al portero de la actriz, quien cayó gravemente herido al suelo.

Mónica Pont: «Tengo miedo»

Al ser preguntada por los colaboradores, Mónica ha preferido dar la callada como respuesta a la hora de señalar a los presuntos culpables. «No podemos afirmar nada. Se está investigando y yo solo espero que puedan agarrar a los culpables. Manuel tiene miedo a las represalias y dice que no quiere volver a trabajar en el edificio», ha denunciado visiblemente afectada.

Además del robo de su reloj, Mónica ha denunciado las secuelas que dicho asalto le ha provocado a pesar de la seguridad con la que cuenta hoy en día. «Yo no tengo miedo porque ahora hay mucha seguridad en mi casa, tenemos patrullas, escoltas… Ahora es cuando más segura estoy. Pero salgo con mi perrita a la calle y tengo miedo», ha apuntado.