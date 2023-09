Beatriz Trapote no se atreve a nombrar a Jorge Javier pero este afilado recado va por él

No está siendo un camino de rosas el regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco con ‘Cuentos chinos’. Si el estreno ya fue complicado en audiencias, este martes el segundo programa descendió hasta un pobre 7% y 940.000 espectadores. Por si fuera poco, al presentador no paran de crecerle las críticas. Si este martes, Sandra Barneda y César Muñoz ya le contestaban a lo que dijo de los colaboradores que han hecho tele este verano; ahora ha sido Beatriz Trapote la que no se ha quedado callada.

Así, la colaboradora de ‘Así es la vida’ no se ha contenido al contestar con un irónico mensaje a la crítica que lanzó Jorge Javier a los colaboradores que han aparecido en televisión este verano desde ‘Cuentos chinos’.

«He visto la tele y tengo que decir que yo si fuera alguno de los colaboradores que han estado trabajando este verano en la tele estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera. Están buscados seguro por tentativa de homicidio», fueron las palabras exactas de Jorge Javier que han hecho a Beatriz Trapote reaccionar.

La defensa de Beatriz Trapote a ‘Así es la vida’

La mujer de Víctor Janeiro, que trabajó con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, no ha dudado en contestarle a través de un story en su cuenta de Instagram siguiendo los pasos de lo que defendieron ya el martes tanto Sandra Barneda como César Muñoz.

«No nos va mal, que nos ha ido muy bien y mejor que nos irá pero a mí me gusta proteger a la gente y valorar el trabajo que hacéis día a día. Un día tenemos un día mejor y otro peor. Un día tenemos un programa más divertido y otro más soso, no lo podemos evitar», soltaba Sandra Barneda. A lo que César Muñoz era más directo al preguntar: «¿Tú crees que hemos sido sosos? Yo me lo he pasado muy bien», defendía el copresentador.

Por su parte, Beatriz Trapote también ha querido defender a ‘Así es la vida’ y contestar al presentador de ‘Cuentos chinos’. «Variedad de temas. Superinteresantes y entretenidos. Digan lo que digan«, asegura la colaboradora del programa que tomó el relevo de ‘Sálvame’ este verano.