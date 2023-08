Santiago Segura tiene que dar explicaciones por cómo se posicionó sobre lo de Rubiales

Cada vez son más rostros los que se han manifestado contra Luis Rubiales, ya no solo por su beso a Jenni Hermoso sino por su incendiario discurso en el que se negaba a dimitir. Sin embargo, hay quienes han tratado de minimizar lo sucedido como es el caso de Santiago Segura, que se ha visto envuelto en una polémica en redes sociales por sus desafortunada reflexión en torno a este asunto.

El pasado jueves, antes de que escucháramos a Rubiales echando la culpa al «falso feminismo» y señalando a Jenni Hermoso, Santiago Segura quiso opinar sobre todo lo que se estaba comentando sobre el Presidente de la RFEF. Y al igual que otros rostros lamentó que este suceso haya empañado la victoria de la selección en el Mundial.

El tuit sobre lo de Rubiales que Segura tuvo que borrar

Así, en su tuit, que ya ha sido borrado a raíz de la polémica que ha generado, Santiago Segura calificaba la acción realizada por Rubiales como «gañana y lamentable». No obstante, recalcaba que le parecía triste que «haya tenido más cobertura y repercusión en los medios que el exitazo deportivo de nuestras jugadoras».

«Que algo marginal eclipse o haga sombra a un gran triunfo femenino da un poco de pena», sentenciaba en su mensaje Santiago Segura. Un término, el de «marginal» que no gustaba nada a muchos seguidores y personas que lo leyeron como así se lo hacían saber.

A raíz de la controversia generada por sus palabras y tras ver algunos titulares, Santiago Segura insistía en que para él es una pena que el histórico triunfo de la selección femenina se haya visto eclipsado por el tema de Rubiales. «Solo he dicho que era una pena que una acción lamentable empañase un hito deportivo femenino de tal magnitud Como la bofetada de Will Smith, eclipsó y difuminó el éxito de personas que llevaban todo el año trabajando por el oscar», aseveraba.

Asimismo, explicaba que había decidido borrar el tuit porque «varios parecían deducir por mi texto que minimizaba la patética actuación de este hombre, cuando era todo lo contrario». De ese modo, el director de cine y narrador de ‘Viaje al centro de la tele’ volvía a incidir en que no le gustó nada lo que hizo Rubiales.

Santiago Segura da la cara tras las críticas por tachar de «marginal» el acto de Rubiales

Pero lejos de quedarse ahí, Santiago Segura no ha dudado en contestar a los que le han cuestionado sus palabras. «Yo he dicho que es una pena tener que estar hablando de esto, no que no debiese hacerse. Es que la gente parece que está deseando que te equivoques o que contradigas mínimamente su pensamiento para reprocharte y afear tu conducta», replicaba a un usuario.

«Y no te parece también que es lamentable que esto siga pasando a estas alturas y que le robe el foco mediático a un éxito deportivo de tal magnitud? Creo que son dos reflexiones igual de válidas y una no excluye a la otra?», le decía a otro insistiendo en su reflexión.

A otro que le criticaba por tachar de «marginal» un acto machista, Santiago Segura también le contestaba de forma rotunda. «Lo explico de nuevo, marginal, no como poco importante, anecdótico o irrelevante, sino como algo al margen del triunfo deportivo. Como voy a negar que en este país hay mucha gente abusadora, acosadora, con la “mano larga”, sobones, depredadores y con una educación carpetovetonica».

Yo he dicho que es una pena tener que estar hablando de esto, no que no debiese hacerse.

Es que la gente parece que está deseando que te equivoques o que contradigas mínimamente su pensamiento para reprocharte y afear tu conducta. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 27, 2023

Por supuesto.

Y no te parece también que es lamentable que esto siga pasando a estas alturas y que le robe el foco mediático a un éxito deportivo de tal magnitud?

Creo que son dos reflexiones igual de válidas y una no excluye a la otra? — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 27, 2023