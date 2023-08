Las redes cancelan a Manu Sánchez por lo que se le oye en ‘Antena 3 Noticias’: «Repugnante»

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de fútbol sigue dando la vuelta al mundo. Todo este asunto está sirviendo para que todos se posicionen y para que se recuerden momentos del pasado. Es lo que ha sucedido con un editorial que realizó Manu Sánchez, presentador del informativo matinal de ‘Antena 3 Noticias’.

Así, algunos usuarios de Twitter han rescatado un vídeo que subió la cuenta de Antena 3 Noticias a TikTok el pasado mes de mayo en el que Manu Sánchez planteaba varias situaciones de micromachismo defendiéndolas con la muletilla de que «es lo de toda la vida». El presentador se muestra confuso sobre «qué hacer para ser un hombre de este tiempo».

El cuestionado editorial de Manu Sánchez

«Yo que creía que la edad me hacía más sabio, pero no», empieza reconociendo Manu Sánchez en el vídeo antes de plantear cuatro tipo de situaciones. La primera de ellas se produce en el trabajo. «Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o con un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida?«, preguntaba recalcando lo de toda la vida con un tono especial.

En la segunda, Manu Sánchez nos traslada a un vagón de tren. «Lugar: vagón de tren de una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla ella, ya saben dónde [los compartimentos superiores de los asientos]. ¿Le echo una mano, como toda la vida?«, planteaba.

«Situación: un ascensor. Se abre la puerta, sólo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero, como toda la vida? Una más, una entrega de premios. Es a un hombre, se le da la mano. Es a una mujer, ¿se le da dos besos, como toda la vida?«, proseguía diciendo poniendo otros dos ejemplos.

«Mi educación, mi formación, mi forma de ser, mi edad… Yo qué sé, porque soy así, me llevan a hacer lo de toda la vida, en todos esos casos. Es lo que me sale, no he cambiado aún. Si hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y en muchos otros. Hace sólo unos años ni me habría planteado estas preguntas. Algo nos está pasando», concluye Manu Sánchez en el vídeo.

Oleada de críticas a Antena 3 Noticias y su presentador

De este modo, aunque cuando Manu Sánchez lanzó estas reflexiones aún no había estallado el caso de Luis Rubiales, queda claro que queda mucho por hacer en este ámbito. Y por ello, son muchos los que aprovechan para rescatar momentos y comentarios pasados para retratarnos como sociedad. Lo mismo hacía Carme Chaparro al recordar el momento incómodo y machista que tuvo José María Aznar con Marta Nebot al colocarle un bolígrafo entre sus pechos cuando trató de hacerle una entrevista como reportera.

Ahora el vídeo de Manu Sánchez se ha hecho viral y las redes se han llenado de críticas hacia el presentador de ‘Antena 3 Noticias’. Muchos lo tratan de vergonzoso, otros critican que eso se pueda permitir hacer en un informativo.

No doy crédito 🤦🏻‍♂️



➖¿Qué clase de ciénaga oscura y tenebrosa son los informativos de Antena 3?



➖A Vicente Valles le ha salido un duro competidor en cuanto a dar asco se refiere.



➖Atentos al discurso machista de Manu Sánchez en referencia al caso Rubiales 👇🏻 pic.twitter.com/4ARwg74ByC — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) August 29, 2023

Tienes que estar de puta coña. ¿Qué cojones es esta mierda? pic.twitter.com/bBsvUaSoEU — David Insua (@SoyDavidInsua) August 30, 2023

Como toda la vida ? ? ?



Para hacérselo ver…. pic.twitter.com/W91dNecpdP — 𝓟 𝓮 𝓭 𝓻 𝓲 𝓷 (@pedrinmatita1) August 29, 2023

Siempre confundía a Manu Sánchez con Vicente Vallés cuando veía una foto de ellos por separado. Ahora sé porqué, mi cerebro sabía que eran idénticos en machismo, casposidad y señordos. Les falta el carajillo, el palillo en la boca y tocarse los genitales pic.twitter.com/OTZZHM5Dtt — SoleYG (@SoledadDelalmaM) August 30, 2023

Pregunta sobre caso concreto: ¿voy a asumir que 2023 me está pidiendo que trate a las mujeres con respeto o voy a sentirme agredido, hacerme la víctima y sacar el asunto de quicio… como toda la vida?

pic.twitter.com/CRBrKTT0qF — Paloma Rando (@palomarando) August 30, 2023

1. Nunca he conocido a una trabajadora que quiera besar al jefe.

2. Si te piden ayuda, sea hombre o mujer, echa una mano.

3. Si abres la puerta deja pasar, sea hombre o mujer.

4. Da la mano, sea hombre o mujer.



Vergonzoso que esto sea la editorial de un informativo. pic.twitter.com/4pcwaKaOmE — PabloMM (@pablom_m) August 30, 2023

La mezcla de ejemplos ya en sí es terrible (¿lo de la maleta wtf?). Pero lo del "como toda la vida" lo podía decir mi abuelo cuando dejó de tener que dar permiso a mi abuela para sacar dinero, por ejemplo. Se llama avance social https://t.co/fIxo0KM5PH — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) August 30, 2023

Pues esta muy bien este vídeo de Manu Sánchez porque define a esos señores que no están entendiendo nada. Qué difícil es hacer una editorial, por otro lado. Decir como argumento “lo de toda ls vida”. Ejem. ¡toda la vida acosaban, pues para que cambiarlo como a mi no me afecta! https://t.co/dGV4IY9F9z — Borja Terán (@borjateran) August 30, 2023

Tienes que estar de puta coña. ¿Qué cojones es esta mierda? pic.twitter.com/bBsvUaSoEU — David Insua (@SoyDavidInsua) August 30, 2023

Lo que "está pasando" es que estáis convirtiendo un informativo en telepredicación pervirtiendo la ética periodística.



Y si en todas las situaciones de "toda la vida" que planteas únicamente actuarías así con mujeres, no te va a gustar la respuesta.pic.twitter.com/iDMLB8MtmX — Rocío Muñoz 🌧 (@Rocio_ML_) August 30, 2023

Se me ocurrirían tantos ejemplos horripilantes que podrían proseguir con un “como toda la vida” que no sé a quién se le ha ocurrido este texto. https://t.co/0Pfhj2MGAF — Elena, un placer (@elenagodessart) August 30, 2023

En Antena 3 hay quien supera a Vicente Vallés en dar asco.



El repugnante Manu Sánchez. #SeAcabó pic.twitter.com/FPhVeD7WJf — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) August 29, 2023

Que este tipo de vídeos se lancen desde un informativo me parece tan grave y tan repugnante https://t.co/vn0f17IJWp — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) August 30, 2023

Pero y esto cómo se permite en televisión? Claro que ha cambiado algo, que nos hemos hartado de estos discursos y actitudes. #SeAcabo #antena3noticias #antena3 https://t.co/3yl6HWd9uO — Mini (@StefyChl) August 30, 2023

Te cobran por series de maricones y luego te ponen el NODO en abierto. https://t.co/7GpkrMd6Wg — Víctor M. González (@VictorMGonz) August 30, 2023