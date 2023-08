La comprometedora pregunta a la que Paca la Piraña se negó a contestar en ‘La última noche’

Paca La Piraña fue una de las mejores amigas de la tristemente fallecida Cristina La Veneno. Y este viernes 25 de agosto ha visitado ‘La última noche’ para recordar a la artista y hablar de su estrecha relación con ella, menos de un comprometido tema en el que Cristina nunca quiso ahondar.

Fue Antonio Montero el que la formuló esa incómoda pregunta. El periodista le pidió que le nombrara a algunos de los hombres poderosos con los que La Veneno dijo haber estado en varias ocasiones. Y la respuesta de Paca la Piraña no pudo ser más contundente: «Cristina, por desgracia, está fallecida, y yo hablaré lo que pueda hablar de ella. Hay cosas que me las llevaré a la tumba. Porque hay cosas que en mi cabeza no entran, que pueden ser verdad o mentira, pero no voy a decir una cosa para que me corten la lengua».

Además, reconoció que «hay cosas que ella me ha contado que sé, para mis adentros, que no son ciertas. Ella era muy fantasiosa». Pero esta no fue la única vez en la que la artista, que se interpretó a sí misma en la serie ‘Veneno’, se salió por la tangente para no responder a temas comprometidos de su amiga.

Paca la Piraña se negó a hablar de algunos temas por respeto a su amiga

En varias ocasiones, Paca la Piraña detuvo sus anécdotas por respeto a la memoria de Cristina, así como para evitar críticas de su entorno y de sus muchos seguidores. «No quiero hablar, porque luego salen diciendo que su amiga va hablando mal de La Veneno», respondió a ciertas cuestiones que le formularon Antonio Montero, Ángela Portero y Maestro Joao, así como Sandra Barneda, presentadora de ‘La última noche’.

Y es que, exceptuando los primeros minutos de la entrevista, donde repasaron momentos importantes de su vida con su familia o de su transición, el resto estuvo dedicada a La Veneno. Por lo que no le quedó más remedio que hablar de ella. Eso sí, poniendo límites.