Este famoso rostro de ‘MasterChef’ se enfanga en lo de Rubiales mojándose a su favor

Es difícil encontrar algún testimonio que defienda a Luis Rubiales, que ya ha sido suspendido provisionalmente por la FIFA. Hace unos días, Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de ‘OT 2’ y ex-concursante de ‘Supervivientes’ sorprendía al justificar al Presidente de la RFEF y su beso a Jenni Hermoso. No obstante, 24 horas después la cantante reculaba y aseguraba no haber visto el vídeo y haber hablado de oídas. Ahora ha sido un ex-finalista de ‘MasterChef’ el que también se ha pronunciado sobre el caso de Rubiales.

Valentín García, quien fuera tercer finalista de ‘MasterChef 7‘ y que posteriormente fichó por Ciudadanos, no se ha cortado nada al opinar sobre el asunto que ha acaparado todas las portadas y tertulias en los últimos días. Y no lo ha hecho precisamente para cargar contra Rubiales.

Así, el ex-finalista de ‘MasterChef’ no dudaba en aprovechar el caso de Luis Rubiales para cargar duramente contra el «estado democrático» y por ende contra el Gobierno. Algo que tampoco sorprende por sus habituales comentarios en torno a temas políticos.

«Con lo mal que me cae Rubiales y al final van a hacer que me caiga bien. Un estado democrático no está para ejecutar juicios sumarísimos y señalamientos. Un estado democrático, al menos», escribía el pasado jueves en su cuenta de Twitter.

Valentín García, de ‘MasterChef 7’ critica al Gobierno por el caso Rubiales

Valentín García y Luis Rubiales.

Este viernes, una vez Luis Rubiales dio su incendiario discurso negándose a dimitir y señalando directamente a Jenni Hermoso y después de que el Consejo Superior de Deportes interpusiera una denuncia ante el TAD para inhabilitar al Presidente de la RFEF; el concursante de ‘MasterChef’ volvía a cargar contra el «estado democrático».

«Toda la maquinaria del estado y los poderes fáticos coordinados y usando recursos públicos para aniquilar a alguien. Mañana serán otros y a otro y vendrán los lamentos», aseveraba.

