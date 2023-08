Adara olvida a Bosco con este concursante de ‘Supervivientes’ tras romperse su relación

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú aspiraban a ser la pareja del verano después de sorprendernos a todos con su romance en la final de ‘Supervivientes 2023‘. Ambos nos sorprendían las últimas semanas al dar por confirmado su romance, una relación que les habría durado bien poco. Ambos decidían poner fin al amor.

Desde que saliera a la luz la noticia, todos los ojos están puestos sobre ellos y sus movimientos. De hecho, Bosco Martínez-Bordiú sorprendía al dejarse ver acompañado de Katerina Safarova, también concursante de ‘Supervivientes 2023’. Mientras tanto, Adara Molinero estaba acompañada de su madre, Elena Rodríguez, con la que disfrutaba de sus vacaciones de verano.

Quien también se ha convertido en una persona fundamental en la vida de Adara es Joanan Wiergo, con el que pasara sus mejores momentos dentro de ‘Supervivientes’. La joven ha decidido poner rumbo a Valencia y pasar unos días con Jonan y su novio, Christian Tomas, con los que ha disfrutado de unos paseos y una visita al Oceanogràfic.

Adara Molinero disfruta de la compañía de Jonan Wiergo.

Adara ha enseñado a través de sus redes sociales todos los planes que han hecho. Como no, la pareja y la influencer disfrutaban de una comida en Guakame, el restaurante vegano de Jonan en Valencia. «Hoy hemos comido aquí. Tenéis que probarlo si venís a Valencia», ha escrito la joven en sus redes sociales, desde donde ha dejado claro que, en estos momentos, busca tranquilidad: «La felicidad es tranquilidad»,

La confirmación de la ruptura de Bosco y Adara

Tras varios meses de especulaciones, la confirmación de la ruptura llegaba con Adara Molinero dando ‘me gusta’ a un tuit en el que se expresaría lo que ella habría sentido durante los últimos meses: «Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola».

Al mismo tiempo, el ganador de ‘Supervivientes 2023’, compartía unas fotografías en sus redes sociales con el siguiente texto: «Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida, uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira […] La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio».