‘Tu cara me suena 10’ ya tiene a sus 5 finalistas con estas imitaciones para la gran final

Este viernes 7 de julio, Antena 3 ha emitido la segunda semifinal de la décima edición de ‘Tu cara me suena’, donde hemos conocido los cuatro concursantes que se suman a Miriam Rodríguez como finalistas de esta temporada, y que ha contado con la visita de la presentadora de ‘Antena 3 Noticias’, Sandra Golpe.

La cantante gallega, que se convirtió en la primera finalista la semana anterior, tuvo la tranquilidad de poder imitar a la artista que ella quisiese, ya sin tener que enfrentarse a la valoración de los miembros del jurado. Mientras que el resto de sus compañeros han seguido compitiendo para hacerse con un puesto en la gran final del próximo viernes 14 de julio.

El jurado fue unánime y le otorgó sus máximas puntuaciones a Andrea Guasch. Con este conjunto de «doces», según explicó Àngel Llàcer, los cuatro jueces querían mostrar sus deseos de que la catalana estuviese en la gala final del programa, pues ha sido una de las mejores concursantes de la presente edición. De hecho la concursante ha hecho historia y gracias a su gran imitación de The Bangles con ‘Eternal flame’ ha completado la manita de victorias en la décima edición del talent de imitaciones.

Estos son los 5 finalistas de la décima edición de ‘TCMS’

Algo similar le sucedió a Jadel, quien realizó una gran imitación de Raphael por la que obtuvo cuatro «onces» del jurado de ‘Tu cara me suena’. Por su parte, Alfred García también obtuvo muy buena puntuación de los jueces. Tras esto, llegó el turno del público, quien tenía que decidir a su finalista. Y, a diferencia del jurado, le otorgó su máxima puntuación a Merche. Aun así, fue Andrea Guasch la que consiguió una mayor puntuación, haciéndose así con el triunfo de la noche.

«Yo ya siento que he ganado», reconoció la joven tras hacerse con el pase a la final. Tras Miriam y Andrea, Jadel se hizo con el tercer puesto, mientras que Merche se posicionó como la cuarta finalista. Ésta reconoció que su paso por el concurso no ha sido nada fácil. Y es que, además de sufrir varios problemas de salud, la gaditana no pudo acudir a una de las galas tras contraer el covid. Esto hizo que la cantante bajase bastante en la clasificación. Por último, Alfred García se convertía en el último clasificado que intentará alzarse con el triunfo la próxima semana.

Estas son las imitaciones que se verán en la final de ‘Tu cara me suena 10’

Una vez conocidos los cinco finalistas, llegó el momento de conocer cuáles serán las imitaciones por las que lucharán por la victoria. En esta ocasión, son los propios concursantes quienes eligen a quien desean interpretar. Y, desde luego, las opciones han sido muy arriesgadas. Miriam Rodríguez aseguró que quería despedirse del programa con la música que más le gusta, por lo que imitará a Lady Gaga.

Andrea Guasch llegó a ‘Tu cara me suena’ bailando y se irá bailando. Pues se meterá en la piel de Beyoncé. Jadel, por su parte, optará por los ritmos más latinos e imitará a Carlos Rivera. Merche hará lo propio con Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La quinta estación’ con su canción ‘Creo en mí’. Mientras que Alfred García lo dará todo imitando al grupo neoyorkino ‘Antonhy and the Johnsons’.

La gran novedad es que, a diferencia de ediciones anteriores, al ganador de esta edición lo elegirá el público del plató con sus votos, y no los votos de los espectadores. Y es que, el programa se grabó hace tiempo y les resultó imposible hacer la gala final en directo, como sí se hizo en temporadas anteriores. Por tal motivo la audiencia no tendrá ni voz ni voto, y nunca mejor dicho, en la gran final.