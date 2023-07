Relacionan a Fabiola Martínez con este colaborador de Sonsoles Ónega y ella se confiesa

Fabiola Martínez se ha convertido, sin quererlo, en protagonista de la semana a raíz de salir a la luz que su exmarido, Bertín Osborne, será padre por sexta vez a los 69 años. Aunque lo pasó muy mal con la separación, la venezolana ha dejado claro que está de nuevo abierta al amor. ¿Será el afortunado un compañero de trabajo?

La modelo colabora en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Y, desde hace algunas semanas, se la ha podido ver coqueteando con el nuevo colaborador del magacín. Tras la salida de Miguel Lago, el espacio ha fichado al cómico Juan Dávila, con el que Fabiola ha hecho muy buenas migas.

De forma totalmente inesperada, Juan Dávila ha llegado al programa levantando pasiones, y risas, entre todos sus compañeros, especialmente en Fabiola Martínez. Y es que, tras su primera intervención, la exmujer de Bertín Osborne ha dejado claro que no le importaría comenzar a conocerle.

Después de algún que otro comentario bastante desafortunado del nuevo colaborador, ambos se han presentado dándose la mano: «¡Además tengo que decir que soy muy fan suya! Cuando nos hemos visto en la sala se lo he dicho…», ha reconocido Fabiola. Tras lo cual, Sonsoles Ónega ha revelado que ella está soltera y él, demasiado sincero, ha respondido que el problema es que ella tenía hijos y él no quería «esa mochila».

Fabiola Martínez, abierta de nuevo al amor

«Él no quiere ser papá, pero mis hijos no son mochila, son maravillosos. Y los amo. Cualquier persona que quiera estar conmigo no tiene por qué compartir con ellos, solo conmigo», ha dicho ella, que sí que estaría dispuesta a tener algo con su nuevo compañero. Y así se lo ha hecho saber: «Tienes una genética que me mola, lo tengo que decir. Me mola».

Sin embargo la cosa no ha quedado ahí y Dávila no ha dudado en preguntar a Fabiola Martínez si era o no ya menopáusica. A lo que ella ha contestado que no tendría el problema de quedarse embarazada: «Oficialmente lo soy, me lo dijo la ginecóloga». Tras el descarado flirteo entre sus colaboradores, la presentadora les ha dicho algo que les ha hecho sonrojarse: «¡Mirad así tenéis más garantías de que no va a pasar nada! Tiki Tiki». «Exacto», ha sentenciado la venezolana.

Fabiola empatiza con Gabriela: «Me siento identificada con ella»

La colaboradora se ha mostrado mucho más tranquila que el primer día que habló sobre la nueva paternidad de su exmarido. De hecho, ha tenido unas palabras muy bonitas hacia Gabriela, con la que ha dicho sentirse identificada: «En cierta forma, me identifico en algunas cosas con ella. Cuando empecé a salir con Bertín, teníamos mucha diferencia de edad, yo era modelo… un poco como ella. Empezaron los juicios y la gente podía interpretarlo como ‘Mira, una que quiere cazar a Bertín’, como ahora estoy escuchando de Gabriela».

Además, una vez más, Fabiola Martínez ha insistido en lo buen padre que es su exmarido: «Con Bertín uno puede estar de acuerdo o no, pero ha demostrado ser un padrazo. Siempre se vuelca con sus hijos, a su manera. Es verdad que no está en los grupos de WhatsApp de padres del colegio, pero se esfuerza por estar presente. Estoy 100% segura que va a apoyar a Gabriela y al niño en todo».