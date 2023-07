Moncho Borrajo se despacha así contra ‘Sálvame’ y lo que dice de Jorge Javier trae cola

De sus 73 años, el humorista Moncho Borrajo lleva 50 encima de los escenarios. Por tal motivo ha concedido una entrevista a la revista ‘Pronto’, donde ha hecho un repaso a su trayectoria y, de paso, ha aprovechado para cargar contra ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez.

El cómico gallego era muy amigo de la recientemente fallecida Mari Carmen (y sus muñecos), de la que ha dicho que era «como una hermana» y con la que pasó muy buenos momentos. Aunque no llegaron a coincidir sobre el escenario, sí recuerda una anécdota muy divertida junto a ella: «Un fin de año fue a verme actuar en la sala madrileña Cleofás. Subió al escenario, me sentó en sus rodillas y me ‘convirtió’ en muñeco».

«La gente aplaudía a rabiar y nos pidieron que repitiéramos el número. Pero les respondí que no, que no me gusta que me metan mano», ha bromeado Moncho Borrajo sobre aquel momento junto a la ventrílocula. Por ello, no duda en salir a defenderla: «Ahora muchos dirán que tenía un carácter muy agrio. Este país olvida con mucha facilidad a sus artistas. Estamos en la época del Tik Tok, solo vale lo que ha ocurrido hace un minuto, todo lo que has vivido y trabajado, aquí no cuenta para nada».

Moncho Borrajo carga sin piedad contra ‘Sálvame’ y Jorge Javier

Además, lamenta el hecho de que los cómicos de ahora conozcan muy poco a los artistas de su generación. «Hace poco, uno de esos que se llaman monologuistas preguntó quién era Moncho Borrajo…», dice con pesar.

Especialmente duro ha sido cuando le han preguntado por la cancelación de ‘Sálvame’, un mes después de que dijera adiós a las tardes de Telecinco. «El daño que ha hecho ese programa lo van a pagar en sus carnes», asegura el cómico. Pero arremete más duramente todavía contra Jorge Javier Vázquez. Del presentador ha llegado a decir que «va a tener muy mal karma».