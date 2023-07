El profundo enfado de Pablo Motos con Ana Obregón y el motivo de su decepción

Hace cuatro meses, cuando se supo que Ana Obregón había sido madre legal y abuela genética mediante gestación subrogada, Pablo Motos anunció que la actriz y presentadora se sentaría en ‘El Hormiguero’. Sería su primera entrevista en una televisión española tras el nacimiento de la pequeña Ana Sandra.

No obstante, ya en aquel momento, el presentador matizó: “Nos ha dicho que sí, pero puede que no venga». Pero, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y de esa promesa a día de hoy no se sabe nada. Ana Obregón ha pasado olímpicamente de Pablo Motos y ha preferido conceder su primera entrevista tras haber sido madre-abuela a Joaquín Sánchez en ‘Joaquín, el Novato’.

Con el exfutbolista del Betis quedó la actriz hace unas semanas en Sevilla para grabar la entrevista. La presentadora viajó en tren acompañada de su representante, Susana Urribarri y el programa se emitirá en Antena 3 en otoño. Algo que al presentador de ‘El Hormiguero’ ha molestado mucho. «Esto no ha gustado nada a Pablo Motos y está muy molesto con Ana Obregón», asegura a Informalia una persona cercana a Motos.

Pablo Motos, enfadado con Ana Obregón

De todas formas, según esta persona, no habría que descartar que Ana se sienta en ‘El Hormiguero’ antes de que se emita el programa de Joaquín. Cuando Pablo Motos se enteró de que la actriz no cumpliría su promesa, se enfadó bastante. Pero todavía estaría a tiempo de realizar esta primera entrevista en septiembre, antes de la emisión del programa del exfutbolista.

Por su parte, Ana Obregón ya estaría preparando otra entrevista en exclusiva para la revista ‘¡Hola!’. Hace unos días, justo después de aterrizar en Mallorca con la pequeña Ana Sandra, recibió en su casa familiar a todo el equipo de la citada revista. Las fotos se han hecho en El Manantial, la casa de los Obregón en la isla y donde está pasando la primera parte del verano.

Desde hace cuatro meses la vida de la actriz dio un giro de 180 grados. Ahora está dedicada en cuerpo y alma a cuidar de su nieta, a la que tuvo gracias a vientre de alquiler gestado con el semen de su hijo Aless, fallecido hace tres años. Pese a las críticas recibidas, ella ha hecho oídos sordos y han sido numerosas las fotos que ha publicado de la pequeña en sus redes sociales.