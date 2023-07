Aurelio Manzano se lanza con esta acusación contra ‘Sálvame’ que traerá bastante cola

Este sábado 29 de julio en ‘Fiesta del verano’ han continuado hablando de la supuesta crisis entre Belén Esteban y su marido Miguel. En un momento dado, Aurelio Manzano ha hecho una revelación sobre el desaparecido ‘Sálvame’ que ha sorprendido a todos los presentes.

La colaboradora ha negado por activa y por pasiva que este atravesando una crisis matrimonial. Y, dado que los rumores no han cesado, esta semana anunciaba que tomaría medidas legales contra quienes continúen hablando del tema. Sin embargo, el equipo de ‘Fiesta’ parece no tener miedo a esta amenaza, y este sábado han comentado el comunicado del marido de Belén Esteban en el que pedía no ser tratado como un personaje público.

La sorprendente acusación de Aurelio Manzano contra ‘Sálvame’

El programa vespertino de Telecinco ha preparado un informe en el que contrapone distintas declaraciones de la colaboradora para dejarla en evidencia. Era entonces cuando Aurelio Manzano soltaba una acusación contra ‘Sálvame’ que ha sorprendido a todos sus compañeros: «No me gusta hablar de Fran Álvarez (ex marido de Belén) porque no está aquí. Es verdad que en esas peleas y reconciliaciones, las peleas eran verdad y las reconciliaciones eran pactadas, pero no por Belén. Por Toño y su programa, porque convenía que volvieran en un momento determinado».

Hace unos días, Belén Esteban publicaba en su perfil de Instagram un comunicado en nombre de su marido, ya que este no tiene redes sociales. En él, Miguel anunciaba medidas legales contra todos los que vulneren sus derechos, amparándose en la posición de persona anónima.

«Creemos que no se puede tolerar de ninguna manera que los medios de forma totalmente unilateral y arbitraria vulneren los derechos de una persona. En el supuesto de que dicha situación persista, se verá obligado a emprender acciones judiciales contra las personas, cadenas y medios por alentar contra la vulneración de los derechos de una persona», rezaba el comunicado. Una amenaza que no ha amedrentado a ‘Fiesta’ que ha continuado este sábado hablando del matrimonio.