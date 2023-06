Yaiza y Ginés causan impacto con quién debe ganar ‘Supervivientes’ y no es lo que esperas

La final de ‘Supervivientes 2023′ está a la vuelta de la esquina y por eso las quinielas de los diferentes colaboradores, concursantes y ex-concursantes de otras ediciones no paran de sucederse. Los últimos en manifestarse públicamente sobre quién es su ganador han sido Ginés Corregüela y Yaiza Martín.

Hay que recordar que Ginés Corregüela y su novia Yaiza Martín se encuentran ahora mismo participando en ‘Solos‘, el reality de Mitele PLUS en el que una pareja de famosos conviven 24 horas en un pisito en las instalaciones de Mediaset.

En ‘Solos’, Yaiza y Ginés están haciendo numerosas actividades e incluso han llegado a dar rienda suelta a su pasión como ya hicieron en Honduras y han vuelto a tener relaciones sexuales a ojo de todos. Y es que tanto tiempo encerrados da para mucho.

Este viernes, ambos no dudaron en responder a la pregunta de quién quieren que gane ‘Supervivientes 2023’ durante una sesión de estilismo. Y sin duda, su respuesta puede traer mucha cola pues supone todo un volantazo en la opinión tanto de Ginés Corregüela como de Yaiza Martín.

Yaiza y Ginés, de discutir con Asraf a ser su favorito

Así, los dos no dudan en responder que su ganador a día de hoy sería Asraf Beno y sino Bosco. Pero que los dos consideren que tiene que ser el novio de Isa Pantoja el que se lleve la victoria del reality de aventuras puede sorprender y mucho.

Y es que cabe recordar que si hubo alguien con quien Ginés Corregüela tuvo sus más y sus menos durante su paso por Honduras fue con Asraf Beno. Peor fue la relación que mantuvo Yaiza con el novio de Isa Pantoja. Es más, Yaiza fue expulsada de ‘Supervivientes’ por sus amenazas e insultos hacia Asraf, al que llegó a llamar «maricona».

«Yo no me he llevado bien con él pero prefiero que gane», asegura Ginés Corregüela. Algo a lo que se suma Yaiza recalcando que «como superviviente» el mejor es Asraf Beno. Asimismo, la pareja coincide también en que el otro posible ganador y mejor superviviente de todos sería Bosco.