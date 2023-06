‘Socialité’ da la campanada con las pruebas de la relación entre Shakira y Alejandro Sanz

Shakira y Alejandro Sanz siempre han sido muy buenos amigos y han hecho gala de esa complicidad tanto arriba como abajo del escenario. Sin embargo, según la prensa latinoamericana, entre ellos podría haber algo más que una simple amistad.

Sobre esta supuesta historia de amor ha indagado este domingo 18 de junio ‘Socialité’. Tal y como han explicado en el programa de Telecinco, la nueva canción de Shakira podría ser la clave para destapar este amor clandestina. En ella, la colombiana podría estar mandando indirectas y mensajes ocultos al cantante. Incluso llega a pronunciar la palabra ‘tortura’, que fue el temazo con el que lo petaron en todo el mundo.

Si algo caracteriza precisamente a Shakira es que no escribe al azar las estrofas de sus canciones. Sino que, la mayoría, están basadas en hechos reales. Como olvidar el polémico tema con Bizarrap en el que lanza demoledores dardos a su expareja, Gerard Piqué. Ahora, todo parece indicar que ha usado el mismo modus operandis.

El nuevo tema de Shakira, ¿dedicado a Alejandro Sanz?

En su nuevo tema se pueden escuchar frases como esta: «Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué”· En otro momento canta lo siguiente: «Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me estás fascinando, mejor no sigo».

Mucho se ha hablado de la vida sentimental tanto de Shakira como de Alejandro Sanz en los últimos meses. Él, quien hace poco hacía saltar todas las alarmas con un preocupante mensaje en redes sociales, acaba de romper con su pareja, Rachel Valdés. Mientras que a ella se la ha relacionado también con Lewis Hamilton. Aunque, según la prensa extranjera esto sería una simple distracción para que no se conozca la verdadera relación de la colombiana, que sería ni más ni menos que el intérprete de ‘Corazón partío’.