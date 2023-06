‘Sálvame’ embarra la imagen de Rafa Mora por cómo le han pillado cuando creía que no le veían

Rafa Mora llevaba varios días sin acudir a ‘Sálvame’ e incluso fue uno de los grandes ausentes durante la cuarta edición de ‘Sálvame Fashion Week’. Pero tras más de una semana fuera, el colaborador regresaba al programa este jueves. Lo hacía después de haber estado de vacaciones con su novia Macarena en Egipto.

Lo que quizás no esperaba Rafa Mora es que su viaje iba a generar polémica. Así, ‘Sálvame’ señalaba a su colaborador y a su novia por haber cometido posibles delitos con su actitud en algunos de los lugares más emblemáticos de Egipto y las fotografías que se habían hecho para sus redes sociales.

Y es que Rafa Mora y Macarena grabaron vídeos dentro de las tumbas, algo que estaría completamente prohibido al ser un lugar sagrado. Por si fuera poco, en muchas fotos se les ve tocando paredes y esculturas y subidos a piedras. Algo que según una arqueóloga es una falta de respeto: «Está fatal, es amoral porque es patrimonio de todos«, denuncia.

Después de escuchar las acusaciones que le hacían en ‘Sálvame’, Rafa Mora no dudaba en defenderse. «Yo he grabado todo lo que he podido y más. Es impresionante, increíble», aseveraba el colaborador dejando claro que él no había hecho nada malo.

Más tarde, cuando ‘Sálvame’ volvía a destacar que «además de no respetar las leyes locales, la pareja habría despreciado la cultura egipcia tanto dentro como fuera de los templos», Rafa Mora no podía contener la risa. Pero además el programa se preguntaba a qué multas se podían enfrentar el colaborador y su pareja.

Incluso, Omar Suárez se desplazaba hasta la embajada de Egipto en Madrid para ver si Rafa Mora puede ser multado. «Estamos esperando a la respuesta», le avisaba el reportero a su compañero justo antes de hacerse eco de un testigo del viaje que denunciaba todo lo que vio. «Una auténtica vergüenza, Rafa Mora iba muy crecidito, se comportaba como si fuera una estrella de cine, como si fuera Tom Cruise», aseveraba.