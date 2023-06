Sale a la luz la condición que Lolita Flores impuso para trabajar en ‘Tu cara me suena’

Este viernes 16 de junio, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘Tu cara me suena’ en la que Lolita Flores desveló por primera vez la condición que puso para ser miembro del jurado del programa estrella de la cadena de Atresmedia. Entre las actuaciones más memorables de la noche estuvo la de Merche, quien se metió en la piel de la cantante mexicana Selena Quintanilla.

Esta artista fue asesinada con apenas 23 años por una de sus seguidoras. Al recordar este trágico suceso, la hija de Lola Flores aprovechó la ocasión para lanzarle un dardo a su compañero de jurado, Àngel Llàcer: «Ten cuidado. No va a ser que te obsesiones conmigo y acabe yo en la guillotina». «Te mataría a besos», le replicó el catalán.

Ante esta frase, Lolita Flores pidió contar una de sus típicas anécdotas que hacen las delicias de todos los presentes. «Cuando yo veía a Àngel Llàcer en la tele, yo no lo conocía personalmente. Y yo decía: ‘A mí este muchacho me gusta, a mí este muchacho me pone…'», reconoció la cantante, para sorpresa del propio Llàcer.

Lolita Flores reconoce que Àngel Llàcer le «daba morbo»

«Tenías un ojo, hija mía…», bromeó Manel Fuentes. No obstante, su compañera confesó que Àngel le «daba morbo»: «Yo estaba casada en esa época me parece. No sé si era el primero o el 500 marido. Yo me ponía en la tele los concursos que hacía». Cabe recordar que el catalán fue uno de los profesores de la academia de ‘OT 1’, experiencia que repitió en más ediciones posteriores. Fue en el año 2015 cuando Lolita se incorporó al jurado, momento en el que por fin pudo conocerle.

Además, la madre de Elena Furiase desveló cuál es la condición que puso para fichar por el talent de Antena 3: «Ustedes no lo saben, pero yo estoy aquí en ‘Tu cara me suena’ porque llamé yo a Tinet Rubira», el responsable de Gestmusic, productora del programa. Lolita Flores le dijo que «le encantaría» estar en el programa de imitaciones. Sin embargo, le dejó claro que no quería participar como concursante. «Pero si algún día ves que puedo tener lugar…», le dejó caer. «Sí, fui yo la que llamé a ‘Tu cara me suena’, que a mí no se me caen los anillos», insistió la hermana de Rosario, llevándose una gran ovación del público.

No obstante, su encuentro con Llàcer no fue cómo ella se esperaba: «Cuando yo coincidí con este señor y lo vi de cerca, dije ‘Yo no me equivocaba, a mí este señor me pone’. Lo que pasa es que yo a él no», sentenció la artista, que terminó su anécdota estampando a un beso a su compañero.