Una inesperadísima boda entre estos dos protagonistas de ‘La Promesa’ sacude la serie de TVE

Después de que Petra revelara que Pía seguía embarazada, el futuro de la ama de llaves en ‘La Promesa’ pendía de un hilo. Era entonces cuando Gregorio, el mayordomo salía en su defensa asegurando que el niño que esperaba era suyo.

Todo se producía cuando Cruz se acercaba a la zona del servicio para pedirle explicaciones a Pía de por qué mintió con respecto a su embarazo. «Parte de esa culpa de la que habla también es mía. Yo soy el padre de la criatura que espera la señora Adarre«, soltaba de repente Gregorio.

Una confesión por parte del mayordomo que dejaban a la propia Pía, a la marquesa, a su criada Petra y a todo el servicio y a los fans de ‘La Promesa’ con la boca abierta. Y es que después de que Gregorio llegara con intenciones de ponerle las cosas complicadas a todos, su actitud para ayudar a Pía ha sorprendido a más de uno.

Cabe recordar que en realidad, Pía se quedó embarazada fruto de la violación del barón de Linaja. Pero ahora con el paso adelante de Gregorio todo ha cambiado. No obstante, ambos se jugaban al despido. Y para librarse de ellos llegan a un acuerdo para mentir a los marqueses sobre cómo se produjo su encuentro.

Pero Petra sigue intentando usar toda esta revelación para acabar con Pía y quedarse con su puesto. Así, la criada de la marquesa no duda en advertir a la ama de llaves y al mayordomo asegurando que «arderán en el infierno» por sus mentiras.

La Promesa volverá a vivir una boda

Asimismo, Cruz le confiesa a su marido que no se creyó nada de lo que Pía y Gregorio les habían contado. Sin embargo, el Marqués prefiere confiar en sus empleados para no dejar el palacio a la deriva y sin jefes del servicio. Pero Alonso les pone una única condición a Pía y Gregorio para mantenerse en La Promesa: deberán casarse pues no puede permitir que vivan en pecado en su propia casa.

Asimismo, Cruz pone una fecha a la boda: tienen que casarse inmediatamente si quieren mantener el honor del palacio. ¿Aceptarán los criados la propuesta de boda pese a no estar enamorados el uno del otro? Ahora queda esperar a ver cómo y cuándo se producirá el nuevo enlace de La Promesa tras la boda que ya vivieron hace unos capítulos Manuel y Jimena.