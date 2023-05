Rebelión de colaboradores en el programa de Sonsoles Ónega con lo sucedido detrás de cámaras

Hace unos días, Sonsoles Ónega decidía hacer un cambio muy importante que afectaba a todos los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’. Y es que hasta ahora, todos tenían un pequeño catering con el que podían merendar antes de salir al plató.

Un catering que constaba de bollitos y comida poco saludable como palmeras de chocolate o cruasanes. Por eso, Sonsoles Ónega se plantaba y pedía a su equipo que a partir de ahora pusieran una merienda mucho más sana a todos los colaboradores.

De este modo, hace unos días, acudía al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ Boticaria García para recomendar a Sonsoles Ónega y a todo su equipo algunos snacks para merendar antes de empezar el programa y cuidar así su salud.

Sin embargo, este cambio en la merienda del programa no ha hecho gracia a todos los colaboradores. De hecho, este martes, Ángel Antonio Herrera se atrevía a sublevarse ante la presentadora. «Como Ángel Antonio Herrera siga haciendo comentarios sobre la merienda de este programa me voy a cabrear», advertía la presentadora.

«Es que teníamos una merienda muy aceptable Sonsoles y nos la has cambiado», se quejaba Ángel Antonio Herrera. Algo que apoyaba el filósofo Vico. «Poco saludable», le corregía Sonsoles Ónega a su compañero. «Yo he venido hoy y me he quedado sin merendar porque me pones cosas tan sanas que no puedo comer», defendía el colaborador mientras se escuchaba decir a la presentado que «¡qué fuerte!».

«Es que son cosas tan sanas que a mí no me apetecen en absoluto. Pero no soy el único», seguía diciéndole Ángel Antonio a la presentadora. «No, no, yo estoy a favor de la dieta sana», decía Luz Sánchez Mellado. «Yo estoy a favor de los bollitos de antes, pero fui al endocrino y me dijo que fuera los azúcares y que coma fruta y jamón serrano», contaba Pilar Velasco.

Tras ello, Sonsoles Ónega felicitaba al equipo de producción por hacerle caso. «Producción de este programa lo estáis haciendo muy bien», decía la presentadora mientras el filósofo Vico se quejaba de que el pan que ponían era «negro». «Yo lo hago por tu salud Ángel Antonio Herrera, porque quiero que tenga mucha salud», terminaba de decir Ónega.