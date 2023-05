El hombre del tiempo de TVE reaparece así en pantalla tras meses apartado: «Ya puedo caminar»

‘Hablando claro‘ contaba este lunes 8 de mayo con una gran sorpresa al encontrar entre su equipo a Martín Barreiro. Se trata del meteorólogo del programa, que llevaba dos meses desaparecido del programa de Lourdes Maldonado y Marc Calderó para ser intervenido de una hernia de disco, una operación que le dejaba durante unas semanas sin caminar.

Era el mismo quien iba actualizando su estado de salud a través de las redes sociales. El profesional de TVE explicaba el pasado 13 de marzo el motivo de su ausencia en televisión: «Intentando no caer en el desánimo… Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar. ¡Os echo de menos!».

Durante el mes posterior, alegraba a sus seguidores al anunciar que no tenía que ser operado. No obstante, su entusiasmo duraba poco. Tan solo 15 días después Martín Barreiro publicaba una fotografía desde la cama en la que anunciaba que había sido operado y que todo había «salido bien».

Ya estoy operado!!!

Todo ha salido bien!!!

Gracias ❤️‍🩹 pic.twitter.com/vhpuHh6Xwl — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) April 5, 2023

Martín Barreiro regresa por sorpresa a ‘Hablando claro’

Era este lunes 8 de mayo cuando Martín Barreiro regresaba a su puesto en ‘Hablando claro’. «Os he echado de menos», empezaba diciendo visiblemente emocionado de estar en plató, un gesto al que reaccionaban los presentadores: «Y nosotros a ti». Como no podía ser de otra forma, por un instante la actualidad meteorológica pasaba a segundo plano en ‘Hablando claro’ para saber cómo se encuentra su colaborador.

«¿Cómo estás? ¿Perfectamente recuperado?», le preguntaba en directo Lourdes Maldonado, a lo que el meteorólogo contestaba, actualizando su estado de salud a los presentadores de ‘Hablando claro’: «Sí, estoy recuperado. Ahora la parte que me queda, lo que toca, es hacer ejercicio y recuperarme un poco más. Ya puedo caminar, así que estoy bien».