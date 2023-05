Boquiabiertos todos ante lo visto con Miriam Rodríguez en ‘Tu cara me suena’: «Flipando»

Este viernes, 5 de mayo, Antena 3 ha emitido una nueva gala de ‘Tu cara me suena’ en la que Miriam Rodríguez fue la protagonista. La gallega tuvo el reto más difícil de la noche, el meterse en la piel de Adele. Tal y como le reconoció Arnau Vilà, el profesor de canto, «estás más expuesta que nunca, porque solo está el piano, el bajo y tú».

Además, la que fuera finalista de ‘OT 2017’ también era consciente de que no solo tenía que hacer una buena actuación a nivel vocal, sino que también tenía que emocionar al público. Según reconoció Miriam Rodríguez a Ángel Llàcer, su profesor de interpretación, aunque parezca dura, ella es muy emocional: «Lo que pasa es que soy muy para adentro, tengo que sacarlo fuera en esta actuación. Aunque me viene bien estar así esta semana, voy a estar un poco revuelta emocionalmente».

Tras la emisión del vídeo de los ensayos, y antes de pasar a la actuación, Manel Fuentes entrevistó a la concursante. La cantante confesó que «este programa es muy guay, pero no paras. De repente, cuando llegas a tu casa, te encuentras vacío». Además, admitió que «no es nada fácil sacar la voz de Adele. Es una actuación que requiere mucho emocionalmente, pero también ella, vocalmente, exige mucho. Siento una responsabilidad grande de que me haya tocado esta canción. Hay que encontrar la imitación de Adele, no es solo cantar y emocionar».

Miriam Rodríguez gana la sexta gala de ‘Tu cara me suena’

Miriam Rodríguez cantó el gran éxito de Adele ‘Easy On Me’, con el que consiguió emocionar tanto al público como a los miembros del jurado. Merche, su compañera de programa, no pudo contener las lágrimas. Tras la actuación llegó el turno de las valoraciones. Carlos Latre destacó que «hay muchas veces que una imitación no necesita ser perfecta». Según el cómico, aunque en ocasiones la gallega no se parecía a Adele, creó «algo mágico».

Tras unas puntuaciones de lo más reñidas, en las que parecía que finalmente ganaría Alfred García, Miriam Rodríguez empató con él. En estos casos, como muy bien recordó Manel Fuentes, «el público decide con su voto de calidad». Así, la cantante se alzó con el triunfo de la sexta gala del concurso de Antena 3.

Ovación a la concursante en redes por su brillante interpretación de Adele

Y si Miriam Rodríguez consiguió emocionar tanto al público presente en el plató como a los miembros del jurado, no fue menos a los usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron unánimemente la brillante actuación de la gallega.

Decía @miriamrmusic_ antes de actuar que le pesaba la responsabilidad de interpretar a Adele. Yo creo que los que adjudican los temas en #TCMS6 saben de sobra quién puede estar a la altura. ¡Y vaya si lo ha estado Miriam!.. Me ha emocionado de veras. Gracias, artista ♥️ pic.twitter.com/VJLMtubFKq — José Gomar (@JoseGomar) May 5, 2023

Es que increíble lo que hizo Miriam con su voz #TCMS6 — Alfon (@alfonlion) May 5, 2023

Justicia poética que 5 años despues el que le da el lugar que merece sea el público ❤️ se nos está quedando una noche espectacular #Tcms6

pic.twitter.com/Tgc9WJ3WnD — Cintia (@InvisibleMiriam) May 5, 2023

Tu cara me suena es un programa de imitar y en eso entran: voz, gestos, movimientos, físico, giros de voz y formas de cantar.



Si tu voz no se parece, pero los giros, forma de cantar y gestos sí; ESTÁS IMITANDO BIEN.



Así que, Miriam, justísima ganadora. Hasta luego. #TCMS6 — PINTE (@MrPinte) May 5, 2023

Lo de Miriam ha sido una barbaridad. Ha destacado muy por encima de los demás, estoy segurísimo de q gana la gala. Las partes de falsetes, voz nasal y twang las ha clavado y era un reto muy difícil imitar a una de las mejores vocalistas femeninas de la actualidad. #TCMS6 — Daniel 🇧🇻🇮🇹🇨🇵🌉🩸🥊 (@Dani_fc6) May 5, 2023

El control vocal que tiene Miriam es espectacular. Menuda clase magistral, tanto esta actuación como todo el concurso en general, de lo que es cantar y de cómo cantar cada cosa, de versatilidad, de control vocal y corporal, de energía, de presencia, de emoción… Brutal #TCMS6 — Irene (@ireneslqh) May 5, 2023

¡Madre mía! Aún tenemos todos los pelos de punta después de la actuación MiriAdele🥹 #TCMS6 pic.twitter.com/l2W9QArwRY — Miriam Rodríguez CFO (@miriamrcfo) May 5, 2023

El ambiente que se vivió el plató durante la actuación de Miriam fue espectacular. Todo el mundo en silencio embobado, flipando, una ovación increíble durante la actuación que por desgracia no se aprecia bien, y una más grande aún al final. Fue un momento súper especial🤍 #TCMS6 — Irene (@ireneslqh) May 5, 2023

Por una vez bien ahí el público!!!! MIRIAM GANADORA!!!#TCMS6 pic.twitter.com/z2lV3KVeLE — AquiSeVeLaTele (@se_tele) May 5, 2023

Sin duda la mejor imitación de Miriam en #TCMS6. BRUTAL. 😱 — Eduardo Real (@Edu_Real_) May 5, 2023

Lo que acaba de hacer Miriam Rodríguez es precioso 🥺. Ese manejo, esos cambios de los registros vocales y ese mini twang ¡Uf, mamita!#TCMS6 pic.twitter.com/BVkqtvSeRa — ₳₦ĐⱤɆ₳ ☆ 🎶🎷 (@Andrea_QB9) May 5, 2023

Easy on me es una canción taaaan difícil. Tiene tantos cambios de tono y de voz de pecho a falsete todo el rato que es prácticamente imposible clavarla y Miriam ha conseguido hacer todos esos cambios perfectos. Increíble el meritazo que tiene #TCMS6 — Irene (@ireneslqh) May 5, 2023

Pelitos de punta con Miriam #TCMS6 — Alfon (@alfonlion) May 5, 2023

Miriam tiene una voz muy característica y potente la cual es muy difícil de esconder. Es lógico que no pueda estar 3 minutos de canción escondiéndola. Han habido partes muy muy conseguidas👏🏻 #Tcms6 — 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 ª (@pablxmp) May 5, 2023

Que maravilla de imitación de Miriam Rodríguez como Adele #TCMS6 pic.twitter.com/lczkJHBosn — David (@Davidmanoffire) May 5, 2023