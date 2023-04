Rosa Villacastín es censurada por Toñi Moreno tras dar voz a semejante rumor en TVE

Este domingo, 9 de abril, ‘Plan de tarde’ ha dedicado la mayor parte del programa a debatir sobre la noticia de la semana: el nacimiento de la nieta de Ana Obregón mediante gestación subrogada. Sin embargo, ha habido un momento de cierta tensión entre Toñi Moreno y Rosa Villacastín, cuando la periodista ha soltado un «rumor» que lleva años circulando sobre las gemelas de Tita Cervera.

El programa de TVE ha invitado al psiquiatra José Cabrera para que diera su opinión sobre todo este asunto del que tanto se está hablando estos días. El experto se ha mostrado contrario a la decisión de la bióloga: «Ana Obregón ha roto todos los límites éticos, morales y legales».

La actriz ha justificado el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, alegando que fue una de las últimas voluntades de su hijo, Aless Lequio, la de traer un niño al mundo. Ante esto, el psiquiatra ha recordado que «ella no es la dueña de su esperma. Jurídicamente, eso en España es ilegal». Tras escuchar a Cabrera, Rosa Villacastín ha salido en defensa de Ana Obregón, recordando que otros personajes públicos que también han recurrido a la gestación subrogada no se han visto sometidos a las demoledoras críticas que está recibiendo la presentadora.

Toñi Moreno ‘regaña’ a Rosa Villacastín por su «rumor» sobre las gemelas de Tita Cervera

Sin embargo, Juan Sanguino ha frenado a la periodista, dejando claro que «no es lo mismo». Ya que Ana ha tenido una niña «con el esperma de su hijo muerto». No obstante, la colaboradora ha seguido en sus trece, recordando que Tita Cervera hizo algo similar: «Tenemos a una señora que no era su hijo muerto, sino que era su hijo vivo. Era Carmen Thyssen, que también lo hizo».

Ante semejante afirmación, Toñi Moreno ha recibido un ‘tirón de orejas’ por parte de la dirección del programa, por lo que la presentadora se ha visto obligada a hacer lo propio con Rosa Villacastín: «Rosa, (Tita Cervera) no lo ha confirmado», le ha recordado.

Pero de poco le ha servido este rapapolvo a la periodista, pues ha seguido defendiendo que, aunque la Baronesa Thyssen no lo haya confirmado, sí que lo ha dicho en numerosas ocasiones «en cenas y en todas partes». Sin embargo, la presentadora, no conforme con esta justificación, le ha parado los pies a su compañera: «Rosa, vamos a rectificar porque te vas a meter en un lío. Escúchame, no hay otro caso parecido. No sabe quienes son los donantes de nadie. Nadie lo ha dicho, ni Carmen Thyssen, ni nadie».

Pese a esto, Rosa Villacastín ha insistido en que es algo que «se dice y se comenta». «Bueno, pero un rumor aquí no lo vamos a hablar porque este programa es un programa serio», ha sentenciado Toñi Moreno, pasando a otro tema para evitar problemas legales.