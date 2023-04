«Estoy fatal»: El detonante por el que Anne Igartiburu casi tiene que apartarse de ‘Tu cara me suena’

Este viernes, 21 de abril, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘Tu cara me suena’ en la que Anne Igartiburu tenía el reto de meterse en la piel de Kylie Minogue con su tema ‘The Loco- Motion’. Durante los ensayos, Àngel Llàcer le recomendó que sacara a la luz su lado más divertido y fiestero. Sin embargo, un problema de salud casi trunca su actuación.

Durante la charla previa con Manel Fuentes, la presentadora ya advertía de que tenía una gran afonía. Tras el número, que ha resuelto todo lo bien que sus cuerdas vocales le han permitido, se ha tenido que enfrentar a las valoraciones de los miembros del jurado. «¿Cómo estás, Anne?», le ha preguntado Carlos Latre, quien ha recibido como respuesta un escueto «fatal».

«No puedes estar fatal porque ha tenido mucho mérito lo que has hecho. Sabíamos que estabas mal de la garganta y superar a Kylie Minogue con esta canción… Has formado una fiesta en plató, lo has puesto patas arriba, así que tranquila», ha comentado el cómico, intentando animarla. Por su parte, Chenoa también se ha interesado por su estado de salud: «Has sufrido un poquito, ¿no?». «Lo he pasado mal», ha reconocido la concursante.

Anne Igartiburu tiene unas palabras para el equipo de baile

No obstante, Anne Igartiburu no ha querido que esto fuera una excusa y no pretende ir de víctima: «Quiero decir una cosa. Yo sé que no ha sido mi mejor semana, porque estoy malita, pero no quiero desvirtuar el trabajo del equipo de baile y coreografía de este programa, así como de los bailarines de todo el mundo. Han hecho una gran labor».

Pese a esto, el jurado ha tenido que ser justo con las puntuaciones, por lo que cada uno ha otorgado un 4. Lolita así lo ha justificado: «Estás malita, estás ronca». «Ya está, no pasa nada», reconocía Anne Igartiburu. No obstante, la cantante trataba de darle ánimos: «No es porque hayas estado tan, tan mal. Ninguno ha estado de 4 o de 5, pero, desgraciadamente, hay que darlos. Es una putada, a esta hora ya se puede decir». «Ya, pero lo repiten el domingo por la mañana…», le ha recordado Carlos Latre.

De esta forma, la concursante vasca ha obtenido 16 puntos por parte de los jueces, y un 4 por parte del público presente en el plató. En estos momentos, Anne ocupa la última posición de la clasificación general, que encabeza Jadel.