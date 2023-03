Sonsoles Ónega deja con esta cara a Manel Fuentes al lanzarle una comprometedora pregunta

Este viernes, 24 de marzo, Antena 3 estrenó, por fin, la décima edición de ‘Tu cara me suena’. Motivo por el cual, unas horas antes, Manel Fuentes acudía a ‘Y ahora, Sonsoles’, para promocionar su estreno. Pero, además de dar las claves de esta nueva temporada, también respondió algunas preguntas más personales que le formuló Sonsoles Ónega.

Pero ha habido una pregunta especialmente comprometida. Hasta tal punto que a la propia presentadora le dio apuro formularla: «Estamos sorprendidos de que en ‘Pasapalabra’ haya surgido una historia de amor entre el ganador y una periodista de esta casa. Jesús Caballero, que es nuestro guionista, está empeñado con que te haga esta pregunta. ¿Ha habido ‘salseo’ en ‘Tu cara me suena’?».

Sonsoles Ónega con Manel Fuentes en ‘Y ahora, Sonsoles’

«Yo no quería hacer esta pregunta», reconoce Sonsoles Ónega

«Yo no quería hacer esta pregunta, pero me han dicho que tenía que hacerla porque igual me dabas un titular», le aclaró Sonsoles Ónega a Manel Fuentes. Sin embargo, para sorpresa de todos, el presentador catalán ha reconocido que «ha habido líos en el programa». Sir ir más lejos, ha recordado que, en la pasada edición, Agoney conoció a su actual pareja, Marc Montojo, pues era uno de los bailarines del talent show de imitaciones.

No obstante, la comunicadora no se ha quedado contenta, y le ha preguntado si este año había sucedido algo similar. «En la primera gala nadie se lía con nadie, que sepamos. Yo creo, sinceramente, que no ha habido ‘salseos’, porque si no me hubiera enterado», ha respondido Manuel Fuentes.

Sonsoles Ónega, al escuchar esta respuesta de su compañero de cadena, ha asegurado: «Pues yo no me entero de nada de lo que pasa aquí, ¿eh?». Y es que, según la presentadora, en ‘Y ahora, Sonsoles’, también suceden líos entre compañeros e, incluso, entre el público que acude al plató.