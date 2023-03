Tamara Gorro atiza sin pudor contra Georgina en ‘Y ahora Sonsoles’ y sale mal parada

Una semana después de la visita de Georgina Rodríguez a ‘El Hormiguero’, sus polémicas declaraciones todavía siguen trayendo cola. La última en pronunciarse al respecto, mostrándose muy dura con la pareja de Cristiano Ronaldo, ha sido Tamara Gorro. Lo ha hecho en ‘Y ahora, Sonsoles’, el programa presentado por Sonsoles Ónega y en donde ella colabora.

En el espacio vespertino de Antena 3 han hablado de uno de los caprichos más caros de la influencer, un bolso Hermés valorado en más de 340.000 euros. «Yo el otro día te mandé un mensaje y te puse ‘estoy indignada'», ha dicho la colaboradora, refiriéndose a un mensaje de texto que envió a la presentadora. Un malestar que ha vuelto a poner de manifiesto en el programa.

«Estoy indignada. ¿Puedo decir mi opinión? De Georgina yo tengo dos opiniones. Yo no soy su amiga, no me he ido a cenar con ella. Sí que la conozco, sí que he hablado con ella y puedo decir que a mí, a trato personal, es una mujer graciosa, es una mujer educada, bien hablada. Ahora bien, el personaje que Georgina se ha creado, y no lo digo como falta de respeto, me parece vergonzoso«, calificaba Tamara Gorro, visiblemente enfadada.

Tamara Gorro, indignada con Georgina Rodríguez: «Dijo cada barbaridad»

Pero no se ha quedado ahí, y ha proseguido con su demoledora crítica: «Lo voy a decir con criterio ante lo que veo. Yo la entrevista que vi en ‘El Hormiguero’ yo hasta padecía por Pablo Motos. Dijo cada barbaridad que yo creo que a la pobre hasta le traicionaron los nervios. Pero tú no puedes decir unas cosas y enseñar otras. Es decir, yo no puedo enseñar y decir que yo a mis niños les pongo vídeos de niños pobres y después me voy a un reality a comprar y a gastarme 30.000 euros en una tienda de chándales. Venga, por favor Sonsoles, ¿dónde estamos?”.

Además, Tamara Gorro también ha querido dejar claro que la vida real que intenta trasmitir Georgina Rodríguez, no es tal: «Repito que si ella es lo que quiere la aplaudo porque cada uno tiene que hacer lo que quiere. Pero mirad niñas y niños adolescentes esto no es la realidad. Esta no es la realidad. Si me tiene que dejar de seguir, que me deje de seguir. De hecho lo voy a hacer yo porque es un personaje que a mí no me aporta. No me gusta. Escucha lo que quiero transmitir. Las redes sociales son para seguir a la gente que te aporta algo y a mí Georgina me cae bien como persona pero no me aporta nada. Entonces yo la dejo de seguir». Acto seguido, cogía su teléfono móvil y buscaba el perfil de la influencer para darle unfollow.

«No nos vendas la moto», sentencia la colaboradora

No obstante, ha insistido en que «no es mala persona». Pero asegura que «yo quiero que a mí la gente cuando me siga en redes sociales me siga por algo que aporte. A mí esta mujer ni a mí, ni a mis sobrinas de 15 años ni a mis hijos cuando crezcan les aporta nada porque eso no es la vida real. Me caes bien pero yo te dejo de seguir inmediatamente«.

«Ahora me van a caer golpes a más no poder pero es como si yo ahora mismo siempre digo soy de Móstoles, soy de Móstoles y a mis hijos los llevo allí pero después les digo que no, que mejor vamos a una tienda de lujo a gastarnos 120.000 euros. O eres humilde o no lo eres pero no nos vendas la moto. No nos las vendas», ha sentenciado Tamara Gorro, que no se esperaba la reacción de sus compañeros.

«Tamara, tú vives en La Finca«, le afeaban los otros colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’, sacando a colación la exclusiva finca de Madrid donde reside la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «Claro, yo vivo porque… me da la gana. Porque hoy en día me lo puedo permitir», se trataba de defender ella inmediatamente.

«Y ella también», recibía como nuevo recado, una contrarréplica con la que se alineaba también Sonsoles Ónega. «Pero yo no puedo decirle a esta señora ‘soy muy humilde, pero estoy pagando por una casa una pasta’. Di la verdad, tía, no pasa nada», sentenciaba nuevamente Tamara Gorro, que salía mal parada ante su cuestionado argumento, dado su elevado nivel de vida como exhibe en sus redes, pese a ser una de esas personas que asegura ser humilde.