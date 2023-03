Pepe del Real ha cuestionado en ‘El programa de Ana Rosa’ la doble vara de medir de Jorge Javier Vázquez en su trato a los concursantes de ‘Supervivientes’.

Después de una semana de idas y venidas, por fin Patricia Donoso daba el paso y se marchaba definitivamente de ‘Supervivientes 2023’ aun a riesgo de las severas consecuencias que eso le va a acarrear en Telecinco. Fue uno de los momentos más destacados de la segunda gala del concurso y ‘El programa de Ana Rosa’ lo ha comentado este viernes con un Pepe del Real muy crítico con Jorge Javier Vázquez por su doble rasero.

«La que se fue peinada es Patricia Donoso. Hablando de pelos, Jorge Javier también mencionó algún tema de los pelos de Patricia Donoso», ha comenzado introduciendo Joaquín Prat en alusión a las bromas que el también presentador de ‘Sálvame’ hizo a la ya exconcursante sobre su bigote. «A ver, yo no sé si utilizó la psicología inversa, él tiene mucha gracia, hay que decirlo, porque estábamos arriba en redacción recordándolo y es verdad que tiene su ironía y tiene gracia, pero tela lo que le dijo eh», ha opinado Patricia Pardo por su parte.

«Nos hemos perdido a una gran superviviente, pero creo que Patricia entra en bucle desde que empieza la aventura y desde ahí no ha sabido sobreponerse», ha afirmado Leticia Requejo mientras Sandra Aladro reflexionaba: «Ayer me quedó clarísimo que Patricia Donoso llegó a la isla con esto pensado y decidido, que solo iba a estar una semanita, porque lo está viviendo con una frialdad que me llama mucho la atención».

Justo en ese momento, Pepe del Real ha entrado en escena y ha lanzado un fuerte dardo a Jorge Javier por su diferente trato a los participantes del reality. «Pues ojo, a mí me parece que a Jorge se le nota que le cae fenomenal Patricia. Se nota que no le da igual que se vaya y hemos visto en otras ediciones concursantes que se han ido como ella y las ha puesto a parir. Y en este caso le ha reído las gracias y le ha hecho un poquito la broma», ha afeado tajante.

«No hay comparación entre cómo se fueron las Azúcar Moreno y cómo se ha ido Patricia Donoso y es exactamente la misma situación», ha sentenciado el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, clamando así contra la tan opuesta postura del comunicador. Y es que hay que recordar que Vázquez arremetió e incluso humilló públicamente a Toñi y Encarna en el plató de ‘Supervivientes 2019’ cuando decidieron poner fin a su periplo en Honduras y regresar a España.

«Es una pena muy grande, yo estoy desolado. Me encantaba porque era la pija que podría estar ahí. Estoy en shocked y no he superado el disgusto desde anoche», ha apuntado Miguel Ángel Nicolás. «¿Qué ha hecho Patricia Donoso en ‘Supervivientes’ para que te encante?», le ha rebatido Joaquín. «Porque era la pija que la veía ahí por la playa y eso me hacía mucha gracia y ese papel lo hemos perdido y es una pérdida muy grande. Qué le voy a hacer, estoy triste», zanjaba.