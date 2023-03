La exasperada denuncia de Beatriz Rico en Twitter que provoca un encendido debate

La actriz Beatriz Rico ha mostrado su hartazgo en Twitter ante, según ella, «la mala educación» de algunos en diversas situaciones de su vida cotidiana.

«Estoy cruzada, la mala educación de la gente me exaspera». Así empieza el hilo de Twitter en el que Beatriz Rico muestra su hartazgo ante lo que ha vivido en diversas situaciones de su día a día. A modo de crítica, la actriz escribe lo siguiente: «Los que vais en grupo ocupando la acera, aparcáis en un vado, guardáis los productos de la compra y pagáis con una parsimonia como si estuvierais solos. Tardáis dos horas en el cajero automático mientras jugáis con el móvil».

Y prosigue enumerando otras situaciones con las que se ha encontrado: «Comenzáis a pensar qué pedido hacer cuando por fin llegáis a la caja del fast food (después de 10 minutos de cola), ocupáis ambos lados de la escalera mecánica, os ponéis el abrigo casi sacándole el ojo a la señora de al lado. Habláis a gritos por el móvil en un vagón…».

«Os ponéis a despedirnos mientras bajáis del coche como si no hubiera cinco vehículos esperando, entráis en los sitios empujando, andáis con tacones por la casa, bajáis las persianas como si estuvierais decapitando a M. Antonieta…», concluye su enumeración.

Para todas esas personas, Beatriz Rico tiene un mensaje: «No estáis solos. La vida de los demás IMPORTA». Y añade a modo de Postdata: «El que acelera cuando ve que le vas a adelantar. Si os matáis, qué se va a hacer, pero oye, te ha dejado claro que él va más rápido».

La actriz responde a las críticas de los usuarios

Como era de esperar, la publicación de la actriz ha tenido numerosas reacciones, tanto positivas como negativas. Ante un usuario de Twitter que le ha pedido que se relaje, ya que «si tienes prisa en una escalera mecánica, tienes un problema», Beatriz Rico tampoco se ha quedado callada. «Sí, sobre todo si me he dejado el móvil en una tienda del Centro Comercial, llego tarde al cine o se me ha escapado el niño. Uno se tiene que poner al lado derecho y no interferir el paso. Es de primero de Escaleras Mecánicas, vamos. Como lo de “antes de entran, dejen salir», ha replicado la actriz.

A la crítica de otro tuitero, Beatriz Rico ha recordado que «una cosa es no ir estresado: bien. Otra cosa es actuar como si estuvieras solo, sin tener en consideración a los demás: mal. Ya lo decía Buda: en el camino de en medio está la solución».