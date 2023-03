La descomunal multa a los concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ si se van de la lengua

Un usuario de ‘TikTok’ ha revelado la cantidad de dinero que tienen que pagar los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ si cuentan algo de su experiencia antes de su emisión

Seis son ya las ediciones que se han emitido de ‘La isla de las tentaciones’, la primera presentada por Mónica Naranjo, y el resto por Sandra Barneda. El programa de Telecinco se ha convertido en uno de los realities más exitosos y seguidos en Mediaset. Sin embargo, el formato grabado en la República Dominicana, esconde muchos secretos que se han ido desvelado con el paso del tiempo.

Pues bien, ahora, el ticktoker Pablo Bone ha desvelado algunas incógnitas que todavía había en torno a ‘La isla de las tentaciones’. El programa suele grabarse en los meses de verano, por lo que entre el rodaje y la emisión puede llegar a pasar unos seis meses. En todo momento, el objetivo del equipo es preservar cuanto sucede en República Dominicana. Y no desvelar nada a la audiencia para que ésta se sorprenda en el momento de su emisión por televisión.

El alto precio a pagar por incumplimiento del contrato de confidencialidad

Por tal motivo, los participantes tienen que firmar un contrato de confidencialidad cuyo incumplimiento se paga muy caro. El citado ticktoker así lo ha explicado: «Si alguna de las parejas o algún tentador se van de la lengua y cuentan a alguien lo que ha pasado en el programa, a parte de tener que pagar 50.000 euros serán vetados de Mediaset España para siempre».

Además, Pablo Bone también ha contado que las dos villas donde se graba el reality fueron adquiridas por Mediaset al terminar la primera edición. Lo hicieron, según este usuario, «para lograr más exclusividad». Otro dato interesante es que los tentadores cobran un plus «si hacen que uno de los miembros de la pareja caigan en la tentación».

Una de las concursantes de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’, Paola Monzani, reveló que la producción del formato la prohibía llevar gafas. «No me dejaban llevar gafas y no sé por qué no me dejaban llevarlas. Cada vez que me las ponía me decían: ‘No, no te las puedes poner’. Y muchas veces acababa con los ojos fatal porque, claro, también tienes que reposar las lentillas», explicó la joven. Una prohibición que no se ha repetido en la presente edición, pues una de las participantes, Naomi, no solo lleva constantemente las gafas, sino que, además, es uno de sus señas de identidad.