Julio José Iglesias deja fuera de juego a Sonsoles Ónega tras lo que le llega a soltar en Antena 3

Julio José Iglesias ha concedido una amena entrevista a Sonsoles Ónega. Hasta que una inoportuna pregunta de la presentadora hizo que el cantante le lanzara un demoledor zasca

Este jueves, 16 de marzo, ‘Y Ahora, Sonsoles’, conectaba con Julio José Iglesias, quien está disfrutando de Madrid, donde está celebrando su 50 cumpleaños y viendo a sus amigos de toda la vida. Sonsoles Ónega le hacía una entrevista de lo más amena, pero que terminaba con un abrupto corte por parte del cantante ante una inesperada pregunta de la presentadora.

«Quería celebrarlo aquí, en mi país. 50 años no se cumplen todos los días», explicaba, muy sonriente, el hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler. Unas palabras a las que Sonsoles Ónega respondía lanzándole un simpático piropo: «¡Y menos estando como si tuvieras 35, hijo mío!».

La conductora del programa de Atresmedia le preguntaba por el truco para estar «así de estupendo» a los 50 años. A lo que Julio José contestaba que el secreto es su «abuela Beba» que le dejó buenos genes, además del deporte y viajar, dos de sus grandes pasiones.

El cantante comentó que había aprovechado estos días en la capital para visitar a su familia, y que veía a su madre muy bien. Momento que le valió a Sonsoles Ónega para preguntarle si le había sorprendido su ruptura con el escritor peruano. «No me sorprendió que mi madre rompiera con Mario Vargas Llosa», exclamó el hermano de Enrique Iglesias, para sorpresa de todos.

Todo iba muy bien hasta que la presentadora le cuestionó por su relación con la modelo Vivi Di Domenico. Julio José contestó que todo va muy bien. Sin embargo, la periodista le planteó la posibilidad de que hubiera boda a la vista. Fue entonces cuando el entrevistado le lanzó un demoledor zasca. Aunque, eso sí, sin perder la sonrisa: «Me acabo de divorciar, guapa«. «Bueno hijo, yo también y si viene uno apuesto viene y me propone matrimonio igual me caso», contestaba ella. «¿Así tan rápido?», le preguntaba él.