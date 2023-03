Gran polémica con este preciso momento de Miguel Bosé en ‘Cover Night’: «De vergüenza»

La valoración de Miguel Bosé a uno de los concursantes de ‘Cover Night’ está generando una profunda indignación.

Este jueves, se estrenaba ‘Cover Night’ en TVE y con ello se producía la vuelta a un programa de televisión de Miguel Bosé en calidad de juez. Era el gran reclamo de este nuevo talent musical presentado por Ruth Lorenzo y con Mónica Naranjo, Chanel Terrero y Juan Magán completando el resto del jurado.

Ya su simple incursión en este proyecto suscitó una enorme controversia, pues muchos son los que han criticado que el artista forme parte de un formato de la cadena pública cuando se ha convertido en un auténtico kamikaze en los últimos tiempos; siendo negacionista del coronavirus y difusor de bulos y muy peligrosos discursos relativos a la pandemia.

Su mala imagen a partir de entonces es innegable y, por ello, es esperable que sus intervenciones en este programa sean miradas con lupa. Y lo cierto es que Miguel Bosé no ha tardado en levantar ampollas ya desde el primer programa. Ocurría cuando le tocaba emitir su valoración sobre Daniel Norbert, uno de los concursantes.

Las argumentaciones que empleó para justificar que no le había gustado su interpretación de ‘I will survive’ fueron muy controvertidas. «A mí me parece que esta canción no la puede cantar un hetero. Es un canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)», llegó a verbalizar ante la cara de circunstancia del joven.

Pero Miguel Bosé no se quedaba ahí y, para rematar su lamentable veredicto, prosiguió: «Hay que ser muy mariquita para decirlo bien. Es que si no, no se dice bien. La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight«.

«De vergüenza que la televisión pública haya contratado a este señor»

Por supuesto, las críticas le han llovido por doquier con comentarios como estos:

Me parece de vergüenza que la tele pública haya contratado a este señor. Yo lo siento por el programa pero espero que no renueve, y si lo hace que manden a este señor a su casa https://t.co/8qPIPu0PZc — Alberto Martín 🌾 (@_AlbeRMS_) March 3, 2023

Que horror de comentario — Dani ~ Dadaa (@dani_djdadaa) March 3, 2023

Imaginemos por un momento que eso se lo dicen a un gay: esta canción es muy hetero, no la puedes cantar bien porque eres maric4…

Alucinante. — @MissSinopsis (@misssinopsis) March 3, 2023

Miles de años diciendo aquello de que la música no tiene fronteras y llega Miguel Bosé y dice que un hetero no puede cantar una canción 🤦



Después me hablan de igualdad, tolerancia y no sé qué más. pic.twitter.com/DuTMY4HXmq — 𝒜𝓁𝑒𝒿𝒶𝓃𝒹𝓇𝑜 (@NesteaAdicto) March 3, 2023

Miguel está un poco sobrepasado, no? 🤔 https://t.co/7j3MhinSjg — Meiga Pili (@MeigaPili) March 3, 2023