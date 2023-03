Évole hace la pregunta más dura a Dani Rovira sobre su cáncer y lo responde abiertamente

Dani Rovira fue entrevistado por Jordi Évole en ‘Lo de Évole’, donde se sinceró sobre el cáncer que le diagnosticaron en plena pandemia y que por fortuna ya ha superado

Este domingo, 5 de marzo, ‘Lo de Évole’ dedicó su entrega al exfutbolista Juan Carlos Unzué, al que le diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en 2019. Pero, además de pasar un día con él y reflexionar sobre la enfermedad, Jordi Évole también entrevistó a Dani Rovira, quien en la película ‘100 metros’ interpretó a un enfermo de esclerosis múltiple.

El actor aprovechó la ocasión para sincerarse sobre el cáncer que le diagnosticaron apenas dos días después de que se decretase el estado de alarma por el coronavirus, hace ahora tres años. Se trataba de un linfoma de Hodgkin que afortunadamente ha superado, pero que para él supuso «una puñetera cura de humildad brutal». «Porque nos tiramos toda la vida creyendo que las balas te silban a tu alrededor y que a ti nunca te dan, pero pasa», le ha confesado a Jordi Évole, recordando que se lo diagnosticaron «dos días después del estado de alarma, y fue todo una locura».

¿Pensó en algún momento que iba a morir?

El presentador le lanzó una durísima pregunta a Dani Rovira, que éste respondió con total sinceridad: ¿Pensó en algún momento que se iba a morir? Sin embargo, el actor malagueño dejó claro que no: «De todos los cánceres que existen, para el oncólogo es música para los oídos escuchar linfoma de Hodking. Porque, de todos los que hay, es el que mejor pronóstico tiene. Y más teniendo yo 40 años y un estado de salud guay». No obstante, recuerda que al llegar el coronavirus, se convirtió «en una persona de riesgo».

En otro momento de la charla, el actor explicó cómo le ayudó hacer visible su enfermedad: «Ha pasado el tiempo y ahora me escribe un montón de gente por redes sociales, incluso médicos que cuando lo diagnostican dicen que es linfoma de Hodgkin. Y la gente no sabe lo que es, entonces dicen que es lo de ‘Dani Rovira’. Al final es hacer visible una parte de tu vida privada, pero ayuda. Y la gente que ya lo tiene de antes, te conoce y sabe que tú también lo tienes, y es una manera de sentirse menos solo».

Dani Rovira reconoce en @LoDeEvole "la cura de humildad" que tuvo cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin ya que, tal y como expresa, "siempre pensamos que las balas nunca te dan" #LoDeUnzuéhttps://t.co/Kr5OyTWO9f — laSexta (@laSextaTV) March 5, 2023

Cómo vivió el actor el éxito de ‘Ocho apellidos vascos’

Durante la comida en casa de Unzúe, en la que también estuvieron presentes, además de la mujer del exfutbolista, el exdeportista Andoni Zubizarreta y la periodista Olga Viza, debatieron sobre lo cruel que puede llegar a ser la fama que un día te hacen hueco en todos los restaurantes y al día siguiente se han olvidado de ti, según los futbolistas.

A raíz de esto, Évole quiso saber cómo vivió Dani Rovira el éxito de ‘Ocho apellidos vascos’, película que protagonizó junto a Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde. Para él fue como un desastre natural: «Eso fue como apuntarle a un curso de surf de iniciación y lo primero que te viene es un tsunami. Eso fue lo que me pasó, y yo no sabía ni atarme la tabla al tobillo. Eso fue lo que me pasó a mí, el primer día de surf», reconoció entre risas.

Además, confesó que hasta ahora no había sido consciente: «Hasta hace poco he estado sacando algas. No lo supe disfrutar. No lo supe gestionar. Antes, todo el mundo me abordaba, pero ahora me viene alguien y me habla de ‘Ocho apellidos vascos’ y sonrío. Pero antes me causaba hasta rechazo», sentencia.